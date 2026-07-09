पंजाब कांग्रेस में ऐसी महाभारत! चन्नी और वड़िंग गुटों में क्यों ठनी? हाईकमान को ही अल्टीमेटम
पंजाब कांग्रेस में 2027 चुनाव से पहले भारी घमासान। राजा वड़िंग के खिलाफ चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने खोला मोर्चा, बैठकों का किया बहिष्कार। प्रभारी भूपेश बघेल बोले- हाईकमान का फैसला बदलना गुड्डा-गुड़िया का खेल नहीं।
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी से लीडरशिप को लेकर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का गुट है, जिसे पार्टी हाईकमान का समर्थन हासिल है। वहीं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा है, जो नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहा है।
हालांकि, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लगातार यही दावा कर रहा है कि पंजाब में पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन बैठकों के बहिष्कार और अल्टीमेटम जैसी घटनाएं साफ बता रही हैं कि पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 92 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में 2027 के चुनाव कांग्रेस के लिए वापसी का एक बड़ा मौका हैं, और इसी वजह से दोनों गुट अभियान की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं।
कहां से शुरू हुआ विवाद?
इस कलह की शुरुआत 1 जुलाई को हुए संगठनात्मक फेरबदल से हुई। कांग्रेस ने ऐलान किया कि पंजाब इकाई के अध्यक्ष के तौर पर राजा वड़िंग बने रहेंगे, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। चन्नी के समर्थकों ने इस फैसले को एक झटके के तौर पर देखा, क्योंकि नेताओं का एक धड़ा लगातार चन्नी को पंजाब कांग्रेस (PPCC) का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहा था।
3 जुलाई को करीब दो दर्जन मौजूदा और पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता मोरिंडा में चन्नी के आवास पर इकट्ठा हुए। इसे असंतोष के पहले खुले प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। यहां एक कमेटी बनाई गई और हाईकमान को अपना फैसला बदलने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया।
जब पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल पांच दिन के दौरे पर राज्य में पहुंचे, तो सोमवार को चन्नी गुट मोहाली में फिर इकट्ठा हुआ। इस बैठक में तय किया गया कि वे वड़िंग के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और नेतृत्व में बदलाव के लिए हाईकमान पर दबाव बनाएंगे।
चन्नी गुट में कौन-कौन है शामिल और क्या है तर्क?
नेतृत्व में बदलाव की मांग करने वाले इस गुट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह, परगट सिंह, रजिया सुल्ताना, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, भारत भूषण आशु और गुरप्रीत सिंह कांगड़ शामिल हैं। विधायकों में कुलदीप सिंह ढिल्लों और कुशलदीप सिंह ढिल्लों शामिल हैं।
इस खेमे का तर्क है कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब की सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। उनका आरोप है कि वड़िंग ने जमीनी स्तर पर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिसका नतीजा निकाय चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के रूप में देखने को मिला है। चन्नी गुट का मानना है कि 2027 से पहले पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत है और चन्नी कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय हैं।
हाईकमान का सख्त रुख: यह कोई गुड्डा-गुड़िया का खेल नहीं
इस पूरी खींचतान के बीच केंद्रीय नेतृत्व अपने फैसले पर अडिग है। हाईकमान का मानना है कि अभी नेतृत्व बदलने से पार्टी में अस्थिरता और गुटबाजी और बढ़ेगी। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने इसे लेकर सख्त संदेश दिया है। बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि हाईकमान का फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा, "एक बार हाईकमान फैसला ले लेता है, तो वह बदलता नहीं है। क्या यह कोई गुड्डा-गुड़िया का खेल है कि बार-बार निर्णय बदला जाएगा?"
बघेल ने बताया कि उनकी फोन पर चन्नी से बात हुई है। चन्नी ने उनसे कहा था कि वह कुछ दिन शहर से बाहर हैं और लौटने पर मुलाकात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बघेल के दौरे के शुरुआती तीन दिनों तक चन्नी उनके किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए, जबकि राजा वड़िंग लगातार बघेल के साथ दिखे। वहीं, खुलेआम असंतोष जताने पर हाईकमान ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेताओं की आलोचना करने पर पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सार्वजनिक तौर पर 'सब एक हैं' दिखाने की कोशिश
अंदरूनी कलह के बावजूद सार्वजनिक मंचों पर दोनों ही गुट इसे 'बगावत' मानने से इनकार कर रहे हैं। राजा वड़िंग का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है। चन्नी उनके 'बड़े भाई' की तरह हैं और उनका अपने नेताओं के साथ बैठक बुलाना कोई गलत बात नहीं है।
चन्नी गुट के तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि वे कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ कार्यकर्ताओं की भावनाएं हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं। खुद चन्नी ने मीडिया से कहा है कि राहुल गांधी उनके नेता हैं और पार्टी जो भी रणनीति तय करेगी, वह उसका पालन करेंगे।
फिलहाल, कांग्रेस पार्टी ने इस विवाद से ध्यान हटाने और 2027 की तैयारियों पर अपना फोकस शिफ्ट करने के लिए पूरे राज्य में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान शुरू किया है। पार्टी के सूत्रों का मानना है कि इस अभियान के जरिए गुटों को एक-दूसरे से लड़ने के बजाय एक साझा राजनीतिक मंच पर व्यस्त रखा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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