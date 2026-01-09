ड्रम में कंप्यूटर इंजीनियर की लाश, पुलिस ने सुलझा ली गुत्थी; जानें क्यों दोस्त ने ही कर डाले सात टुकड़े

संक्षेप: लुधियाना में जालंधर बाइपास के पास ड्रम में मिले शव को लेकर गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने बताया कि दविंदरपाल के दोस्त शमसेर नेही पैसों के लेनदेन को लेकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

लुधियाना में जालंधर बाइपास नजदीक सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास खाली प्लाट से एक युवक का शव टुकड़ों में कटा हुआ ड्रम में मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। 30 वर्षीय दविंदरपाल की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके दोस्त शमशेर उर्फ शेरा और उसकी पत्नी कुलदीप कौर को गिरफ्तार किया है। नशा करने के दौरान दोनों में पैसों के लेन-देन को लेकर लड़ाई हुई। इसके बाद शमशेर ने दविंदरपाल को धक्का देकर गिरा दिया। दविंदर जब उठा नहीं तो शमशेर को लग गया कि वह मर गया। उसके बाद उसने आरी से उसके शरीर के सात टुकड़े किए और ऐसा करने के लिए उसे ढाई घंटे का वक्त लग गया। इसके बाद शव के टुकड़े ड्रम में भरकर जालंधर बाइपास नजदीक सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास खाली प्लाट में फेंक दिए थे। अभी एक हाथ गायब है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए मृतक दविंदरपाल लुधियाना के भारती कॉलोनी में रहता था और मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियर था। दो दिन पहले ही मुंबई से घर लौटा था। वह शादीशुदा था और उसकी सात माह की बेटी भी है। दविंदर जैसे ही मुंबई से घर लौटा तो घर पर केवल 15 मिनट रहा। इसके बाद वो कटिंग करवाने का बोलकर निकला और वापिस नहीं लौटा। वीरवार सुबह एक राहगीर ने सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास सफेद ड्रम में उसकी लाश पड़ी देख पुलिस को सूचना दी। उसका शव कई टुकड़ों में था और सफेद ड्रम में ठूंस ठूंस कर ड्रम में भरा गया था।

पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक बाइक पर सफेद ड्रम को कंबल से ढक कर ले जाता दिखाई दिया था। जब परिवार को इस वीडियो को दिखाया गया तो उसने बाइक चलाने वाले को दविंदर का दोस्त शेरा बताया था। पुलिस ने शेरा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया परिवार की ओर से पुष्टि होते ही पुलिस ने शेरा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने आरी से दविंदर के शव के टुकड़े करने और फिर उन्हें ड्रम में भरकर जालंधर बाइपास नजदीक सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास खाली प्लाट में फेंकने की बात कबूल कर ली।

शहर छोड़ने की फिराक में थे आरोपी आरोपी शेरा दविंदर का दोस्त है और उसके घर के नजदीक ही रहता है। महिला कुलदीप कौर शेरा की पत्नी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति-पत्नी शहर छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते ही पकड़ लिए गए। पुलिस को इस हत्याकांड में शेरा, उसकी पत्नी कुलदीप कौर के अलावा कुछ और लोगों के शामिल होने का भी शक है, जिसकी जांच की जा रही है।