डायनासोर से अकालियों की तुलना, कांग्रेस पर बरसे CM मान, बोले- पिछली सरकारों ने बच्चों को रखा अनपढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस के दशकों लंबे शासन ने जानबूझकर पंजाब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा, जबकि राजनीतिक परिवारों ने सत्ता और संसाधनों का लाभ उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों को जनता की तरक्की से ज्यादा अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत की चिंता रही। सरदूलगढ़ में 240 विद्यार्थियों की वार्षिक क्षमता वाली सरकारी आईटीआई का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दलबदलुओं पर निर्भर है, लेकिन पंजाब ने विकास और पारदर्शिता का रास्ता चुना है।

नए इंजन पर चल रही है आप सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का हर पैसा ईमानदारी से जनता की भलाई और विकास पर खर्च किया जा रहा है। उनके अनुसार, ‘आप’ सरकार विकास के नए इंजन पर काम कर रही है, जबकि भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के 'पुराने इंजन' राज्य को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने अकाली दल पर तंज कसते हुए उसे 'डायनासोर' करार दिया और कहा कि जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, वैसे ही जनता ऐसी राजनीति को भी नकार चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अकालियों ने किसानों के आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार का समर्थन किया और अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी।

शिक्षा और रोजगार पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और सिंगापुर भेजा गया है। उनका दावा था कि 63000 से अधिक युवाओं को बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नई आईटीआई पर लगभग 24.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, तथा सीएनसी मशीनिंग जैसे ट्रेड पढ़ाए जाएंगे।

स्वास्थ्य पर भी जोर इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। नहरी पानी के उपयोग को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 68 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है।