डायनासोर से अकालियों की तुलना, कांग्रेस पर बरसे CM मान, बोले- पिछली सरकारों ने बच्चों को रखा अनपढ़

Feb 24, 2026 09:02 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस के दशकों लंबे शासन ने जानबूझकर पंजाब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा, जबकि राजनीतिक परिवारों ने सत्ता और संसाधनों का लाभ उठाया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस के दशकों लंबे शासन ने जानबूझकर पंजाब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा, जबकि राजनीतिक परिवारों ने सत्ता और संसाधनों का लाभ उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों को जनता की तरक्की से ज्यादा अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत की चिंता रही। सरदूलगढ़ में 240 विद्यार्थियों की वार्षिक क्षमता वाली सरकारी आईटीआई का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दलबदलुओं पर निर्भर है, लेकिन पंजाब ने विकास और पारदर्शिता का रास्ता चुना है।

नए इंजन पर चल रही है आप सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का हर पैसा ईमानदारी से जनता की भलाई और विकास पर खर्च किया जा रहा है। उनके अनुसार, ‘आप’ सरकार विकास के नए इंजन पर काम कर रही है, जबकि भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के 'पुराने इंजन' राज्य को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने अकाली दल पर तंज कसते हुए उसे 'डायनासोर' करार दिया और कहा कि जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, वैसे ही जनता ऐसी राजनीति को भी नकार चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अकालियों ने किसानों के आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार का समर्थन किया और अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी।

शिक्षा और रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और सिंगापुर भेजा गया है। उनका दावा था कि 63000 से अधिक युवाओं को बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नई आईटीआई पर लगभग 24.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, तथा सीएनसी मशीनिंग जैसे ट्रेड पढ़ाए जाएंगे।

स्वास्थ्य पर भी जोर

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। नहरी पानी के उपयोग को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 68 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है।

विकास पर फोकस

उन्होंने बताया कि सरदूलगढ़ क्षेत्र में दो नए पुलों का निर्माण 17.31 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिससे 27 गांवों को राहत मिलेगी। इसके अलावा सड़क अपग्रेडेशन, नए खालों का निर्माण, ग्रिड स्टेशन की क्षमता बढ़ाने और नई सीवरेज लाइन बिछाने जैसी परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंजाब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पिछड़े इलाकों से 'पिछड़ेपन का कलंक' मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

