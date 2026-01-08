अकात तख्त के सामने पेश होने के लिए तैयार सीएम मान, लेकिन सामने रख दी एक शर्त

संक्षेप: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जत्थेदार से अनुरोध करते हुए कहा कि दुनियाभर के लोग उनकी सफाई को सुनना चाहते हैं, ऐसे में संगत की कार्रवाई को लाइव चलाने की अनुमति दी जाए।

सिख मर्यादा पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोपों का सामना कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाल तख्त के सामने पेश होने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रख दी है। गुरुवार को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज से अनुरोध करते हुए सीएम मान ने कहा कि 15 जनवरी को उनकी सुनवाई के समय पूरी कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की अनुमति दी जाए।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में मुख्यमंत्री मान ने दावा किया कि उन्हें दुनियाभर से लोगों के संदेश मिल रहे हैं कि जब वह अकाल तख्त की संगत के सामने अपना पक्ष रखें, तो उसका सीधा प्रसारण सभी टेलीविजन चैनलों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, "पूरी दुनिया से मुझे संदेश आ रहे हैं कि 15 जनवरी को जब संगत की ओर से गोलक का हिसाब-किताब लेकर जाएंगे... सभी चैनलों पर लाइव टेलीकॉस्ट होना चाहिए... मैं भी दुनिया भर की संगत की भावनाओं को समझते हुए जत्थेदार साहिब से निवेदन करता हूँ कि मेरे स्पष्टीकरण का सीधा प्रसारण किया जाए, ताकि संगत पल-पल और पैसे-पैसे के हिसाब से जुड़ी रह सके.. मिलते हैं जी 15 जनवरी को… सबूतों सहित।"

गौरतलब है कि सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री को 15 जनवरी को अकाल तख्त के सामने पेश होकर सिख मर्यादा के खिलाफ भड़काऊ बयान बाजी करने के आरोपों पर सफाई देने के लिए तलब किया था। जत्थेदार गड़गज ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कहे गए कुछ शब्द ऐसे हैं, जो सिख भावना का और सिख आचार संहिता का अपमान करते हैं, जिन्हें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मुख्यमंत्री मर्यादा का सम्मान करेंगे और अकाल तख्त के सामने आकर अपनी सफाई पेश करेंगे।