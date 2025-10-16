Hindustan Hindi News
CM Bhagwant Mann said World renowned companies ready to invest in Punjab

बेंगलुरु में उद्योगपतियों से बात फिर पंजाब के लिए न्योता, बोले CM मान- निवेश को तैयार हैं कंपनियां

संक्षेप: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बिजली आर्थिक विकास का मुख्य इंजन है और पंजाब सरकार इसे अच्छी तरह समझते हुए घरेलू, व्यावसायिक व कृषि क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि औद्योगिक वातावरण का पूरा फायदा उठाकर अपने कारोबार को बढ़ाएं।

Thu, 16 Oct 2025 05:24 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु में उद्योगपतियों से बात फिर पंजाब के लिए न्योता, बोले CM मान- निवेश को तैयार हैं कंपनियां

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को बेंगलुरु में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पंजाब को वैश्विक निवेश का एक प्रमुख केंद्र बताते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की अपार क्षमताओं, शांतिपूर्ण माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचे पर जोर दिया, जो उद्योगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब, देश के तेजी से उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में निवेशकों के लिए अनगिनत अवसर प्रदान करेगा, जिससे उद्यमी बड़े स्तर पर लाभ कमा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में भाईचारा, शांति और सद्भाव का माहौल है, जो राज्य के समग्र विकास और समृद्धि की मजबूत नींव है।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि बिजली आर्थिक विकास का मुख्य इंजन है और पंजाब सरकार इसे अच्छी तरह समझते हुए घरेलू, व्यावसायिक व कृषि क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे राज्य के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बिजली आपूर्ति, कुशल मजदूरों और अनुकूल औद्योगिक वातावरण का पूरा फायदा उठाकर अपने कारोबार को बढ़ाएं। उद्योगपतियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मान ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक प्रगति के लिए नए विचारों, शोधों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार है।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को 'प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन' के छठे संस्करण के लिए आमंत्रित किया और बताया कि यह कार्यक्रम 13, 14 तथा 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में उद्योग जगत के नेता, नीति-निर्माता और विशेषज्ञ पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग क्षेत्र की विशेषज्ञता और दूरदृष्टि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। यह मंच पंजाब की क्षमताओं को प्रदर्शित करने, नई साझेदारियों की तलाश करने और नेटवर्किंग के लिए आदर्श होगा। मान ने बल दिया कि सामूहिक प्रयासों से हम पंजाब में एक स्थायी और वैश्विक स्तर का प्रतिस्पर्धी औद्योगिक माहौल तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपसी साझेदारी, विश्वास और समर्पण आवश्यक हैं।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की धरती सदैव कड़ी मेहनत, उद्यमशीलता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने गर्व से उल्लेख किया कि पंजाब को भारत का 'अन्न भंडार' कहा जाता है, जो देश के खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है। पिछले तीन वर्षों में पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव और प्रगति हुई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है, जो खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल पुर्जे, हस्तशिल्प, साइकिल निर्माण, आईटी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का औद्योगिक विकास वास्तव में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। विश्व भर के निवेशक पंजाब की अपार क्षमताओं को पहचान चुके हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से अब तक राज्य को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 4.7 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की पूरी संभावना है। इस सफलता ने पंजाब को उद्योगिक प्रगति और इनोवेशन के क्षेत्र में एक तेजी से उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि पंजाब आज नेस्ले, क्लास, फ्रायडनबर्ग, कारगिल, वरबियो, डैनोन जैसी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्र बन चुका है, जो अपने संचालनों के जरिए राज्य की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

