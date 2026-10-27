‘चाहे ट्रंप को बुला लें, फर्क नहीं पड़ता’, संगरूर में राहुल गांधी की रैली पर CM भगवंत मान ने कसा तंज

राहुल गांधी के दौरे और 'मिशन 2027' की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और पंजाब मामलों के प्रभारी सचिन पायलट मोहाली पहुंचे।

संगरूर मालवा बेल्ट का केंद्र माना जाता है, जो पंजाब की राजनीति में सत्ता की चाबी है।

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 नवंबर 2026 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गढ़ माने जाने वाले संगरूर जिले से पार्टी के चुनावी अभियान 'हिसाब मांगो' रैली का शंखनाद करेंगे।

राहुल गांधी के इस प्रस्तावित दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा तंज कसते हुए कहा, "आने दीजिए उन्हें। भले ही वे ट्रंप को भी साथ ले आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।"

वेणुगोपाल और सचिन पायलट पहुंचे मोहाली राहुल गांधी के दौरे और 'मिशन 2027' की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और पंजाब मामलों के प्रभारी सचिन पायलट मोहाली पहुंचे।

एयरपोर्ट पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह, पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वेणुगोपाल का स्वागत किया।

वेणुगोपाल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद दावा किया कि राज्य की जनता आम आदमी पार्टी (AAP) के शासन से परेशान हो चुकी है और 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

दिल्ली रैली से पंजाब कांग्रेस को 'छूट' पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के दौरे और राज्य स्तरीय तैयारियों के चलते पंजाब कांग्रेस को 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' ब्लॉक की रैली से छूट दी गई है।

संगरूर मालवा बेल्ट का केंद्र माना जाता है, जो पंजाब की राजनीति में सत्ता की चाबी है। यहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को लामबंद करना चाहती है।

कांग्रेस इस रैली के जरिए राज्य में बढ़ते नशे और चिट्टे के मुद्दे और हाल ही में मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या, संगरूर और गुरदासपुर की घटनाओं को लेकर भगवंत मान सरकार पर सीधा हमला बोलेगी।