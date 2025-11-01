केजरीवाल के शीशमहल वाले बीजेपी के दावे पर CM भगवंत मान का पलटवार, क्या कहा?
संक्षेप: मान ने कहा कि असल में बीजेपी के पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वह इन कामों पर आ गए हैं। गुजरात में बड़ी-बड़ी रैलियां हो गई हैं, तो अब पंजाब में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कई बार मेरी नकली वीडियो बनाकर प्रमोट करने लग जाते हैं, कभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां क्यों रहते हैं।
आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए चंडीगढ़ में शीशमहल बनाने के भाजपा के दावे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर भाजपा के इस दावे को झूठा बताया। मान ने कहा कि चंडीगढ़ के सेक्टर-2 की कोठी नंबर 45 में मुख्यमंत्री की रिहायश और कोठी नंबर 50 में पंजाब सीएम का कैंप कार्यालय है। कोठी नंबर 50 मुख्यमंत्री आवास का ही एक हिस्सा है। ये कोठी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के शपथ लेने के समय यानी 16 मार्च 2022 से ही उनके पास है। मान ने कहा कि जिस 45 नंबर कोठी में वह रहते हैं, उसमें पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की गर्लफ्रेंड अरूसा आलम रहती थीं। उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया। भगवंत मान ने कहा कि भाजपा का काम भ्रम फैलाना है और अब भी वह यही काम कर रही है। असल में बीजेपी के पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वह इन कामों पर आ गए हैं। गुजरात में बड़ी-बड़ी रैलियां हो गई हैं, तो अब पंजाब में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कई बार मेरी नकली वीडियो बनाकर प्रमोट करने लग जाते हैं, कभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां क्यों रहते हैं।
कैप्टन और सुखबीर के महलों पर चुप्पी क्यों ?
माने ने कहा कि अगर शीशमहल देखने हैं तो एड्रेस दे देता हूं, कैप्टन अमरेंदर सिंह का शीशमहल सिसवां में जाकर देखो, आप सुखविलास देखो, सुखबीर बादल का वह शीशमहल है, एक आपका नेता कैप्टन है, दूसरे सुखबीर बादल के साथ आपने सेंटर में सरकार चलाई है। वह तो यहां रहते ही नहीं थे, वह तो इसे सर्वेंट क्वार्टर कहते थे। अगर आम घरों का कोई बंदा जीतकर सरकारी आवास में रहने लगा तो यह आपको शीशमहल लग रहा है, इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती। हमने तो राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते पार्टी कार्यालय मांगा था, वह भी नहीं मिल रहा है। शीशमहल भाजपा का दिल्ली का कार्यालय है, जो 11 स्टार जैसा है।
भाजपा ने सैटेलाइट इमेज शेयर कर किया था दावा
उन्होंने कहा जिनके पास असली शीशमहल हैं, वे भाजपा के मंत्री हैं। दिल्ली में अकेला पंजाब का मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ घर शेयर करता है। मेरे पास घर के ऑर्डर पड़े हैं। सीएम ने कहा कि हम आम घरों से निकले हैं और हमें आम घरों में ही नींद आती है। लोगों से अपील करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के झूठे प्रचार में न आएं। दरअसल भाजपा ने 31 अक्टूबर को सुबह 11:20 बजे एक्स हैंडल पर पोस्ट डाली। बीजेपी ने सैटेलाइट इमेज शेयर कर लिखा कि आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने एक और भव्य शीशमहल तैयार करवाया है। दिल्ली का शीशमहल खाली होने के बाद पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीशमहल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है।
