केजरीवाल के शीशमहल वाले बीजेपी के दावे पर CM भगवंत मान का पलटवार, क्या कहा?

संक्षेप: मान ने कहा कि असल में बीजेपी के पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वह इन कामों पर आ गए हैं। गुजरात में बड़ी-बड़ी रैलियां हो गई हैं, तो अब पंजाब में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कई बार मेरी नकली वीडियो बनाकर प्रमोट करने लग जाते हैं, कभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां क्यों रहते हैं।

आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए चंडीगढ़ में शीशमहल बनाने के भाजपा के दावे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर भाजपा के इस दावे को झूठा बताया। मान ने कहा कि चंडीगढ़ के सेक्टर-2 की कोठी नंबर 45 में मुख्यमंत्री की रिहायश और कोठी नंबर 50 में पंजाब सीएम का कैंप कार्यालय है। कोठी नंबर 50 मुख्यमंत्री आवास का ही एक हिस्सा है। ये कोठी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के शपथ लेने के समय यानी 16 मार्च 2022 से ही उनके पास है। मान ने कहा कि जिस 45 नंबर कोठी में वह रहते हैं, उसमें पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की गर्लफ्रेंड अरूसा आलम रहती थीं। उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया। भगवंत मान ने कहा कि भाजपा का काम भ्रम फैलाना है और अब भी वह यही काम कर रही है। असल में बीजेपी के पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वह इन कामों पर आ गए हैं। गुजरात में बड़ी-बड़ी रैलियां हो गई हैं, तो अब पंजाब में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कई बार मेरी नकली वीडियो बनाकर प्रमोट करने लग जाते हैं, कभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां क्यों रहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैप्टन और सुखबीर के महलों पर चुप्पी क्यों ? माने ने कहा कि अगर शीशमहल देखने हैं तो एड्रेस दे देता हूं, कैप्टन अमरेंदर सिंह का शीशमहल सिसवां में जाकर देखो, आप सुखविलास देखो, सुखबीर बादल का वह शीशमहल है, एक आपका नेता कैप्टन है, दूसरे सुखबीर बादल के साथ आपने सेंटर में सरकार चलाई है। वह तो यहां रहते ही नहीं थे, वह तो इसे सर्वेंट क्वार्टर कहते थे। अगर आम घरों का कोई बंदा जीतकर सरकारी आवास में रहने लगा तो यह आपको शीशमहल लग रहा है, इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती। हमने तो राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते पार्टी कार्यालय मांगा था, वह भी नहीं मिल रहा है। शीशमहल भाजपा का दिल्ली का कार्यालय है, जो 11 स्टार जैसा है।