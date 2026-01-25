कातिल चाइना डोर ने फिर ली जान, पंजाब में 48 घंटे में दो लोगों की गले कटने से मौत

संक्षेप: प्रतिबंध के बावजूद पंजाब में पतंगबाजी के लिए चाइना डोर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। लोग इस खतरनाक डोर की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। दो दिन के भीतर ही लु​​धियाना में चाइना डोर से गला कटने के कारण एक स्कूली छात्र और एक महिला की मौत हो चुकी है।

प्रतिबंध के बावजूद पंजाब में पतंगबाजी के लिए चाइना डोर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। लोग इस खतरनाक डोर की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। दो दिन के भीतर ही लु​​धियाना में चाइना डोर से गला कटने के कारण एक स्कूली छात्र और एक महिला की मौत हो चुकी है। आज ( रविवार ) शाम लुधियाना में कस्बा मुल्लापुर दाखा में चाइना डोर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान अकालगढ़ निवासी सरबजीत कौर के रूप में हुई है। वह मुल्लापुर दाखा के रायकोट रोड पर फूड प्वाइंट चलाती थी।

स्कूटी पर जा रही थी बाजार सरबजीत कौर स्कूटी पर अपनी मौसी की बेटी के विवाह की खरीददारी के लिए बाजार जा रही थी। गुरुद्वारा साहिब के पास अचानक हवा में उड़ रही चाइना डोर उनके गले में लिपट गई। चाइना डोर की तेजधार से उनका गला बुरी तरह कट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर स्कूटी से गिर पड़ीं। राहगीरों ने उन्हें एक निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें लुधियाना के बड़े अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका अपने पीछे दो साल का एक बच्चा छोड़ गई हैं। परिजनों ने प्रशासन से चाइना डोर की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और ऐसे खतरनाक धागे से पतंग उड़ाने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

कल स्कूली छात्र का कटा था गला शनिवार को स्कूल से घर लौटते समय चाइनीज डोर में फंसने से एक 15 साल के 10वीं क्लास के छात्र तरनजोत की दर्दनाक मौत हो गई ​थी। उसकी गर्दन पर चाइना डोर लग गई, जिस कारण वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। तरनजोत का चचेरा भाई, जो उसे बाइक पर स्कूल से घर ले जा रहा था, वह भी डोर में फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस हादसे में रोहाले गांव के रहने वाले तरनजोत सिंह की मौत हो गई थी। छात्र की मौत के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक के परिजनों, किसान जत्थेबंदियों और सैकड़ों ग्रामीणों ने घुलाल टोल प्लाजा के पास लुधियाना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर करीब तीन घंटे तक धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।