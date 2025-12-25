जनवरी से शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, पंजाब के हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलैस इलाज
इसके तहत लाभार्थी न सिर्फ सभी सरकारी अस्पतालों बल्कि 500 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग को जनवरी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलैस इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। आज यहां स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस योजना की शुरुआत राज्य के लोगों को बिना एक भी पैसा खर्च किए व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और लोगों को 10 लाख रुपए तक का नकद-रहित इलाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है।
पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलैस इलाज मिलेगा। यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक अहम कदम है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नामांकित परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलैस चिकित्सकीय उपचार प्राप्त कर सकेगा। इसके अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के व्यापक नैटवर्क में गंभीर बीमारियों, बड़ी सर्जरी, आई.सी.यू., क्रिटिकल केयर और जीवन-रक्षक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में नकद-रहित और कागज-रहित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले भारी खर्च को कम करना है।
पंजाब का हर नागरिक इस योजना का हकदार
भगवंत मान ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च, सर्जरी एवं चिकित्सकीय प्रक्रियाएं, आई.सी.यू. और गहन देखभाल सेवाएं, बीमारियों की जांच, दवाइयां, स्वीकृत पैकेजों के अनुसार उपयोग में आने वाली सामग्री, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों सहित सभी संबंधित व्यय कवर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक परिवार केवल 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता था लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। पंजाब का हर नागरिक, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या पैंशनभोगी, इस मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने का हकदार होगा। इस योजना के लिए किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस योजना के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अस्पताल या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया भी बेहद आसान
पंजाब अब पहला ऐसा राज्य बन गया है जो हर नागरिक को, उसकी आय चाहे कुछ भी हो, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराता है। इसके तहत लाभार्थी न सिर्फ सभी सरकारी अस्पतालों बल्कि 500 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर कोई भी नागरिक इस योजना का हिस्सा बन सकता है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
