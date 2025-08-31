60 हजार करोड़ रुपये जारी करे केंद्र सरकार, CM भगवंत मान ने पीएम मोदी को लिखा लेटर

मान ने कहा कि पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है, जहां 1000 से अधिक गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाज़िल्का और होशियारपुर जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित हैं।

भयंकर बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की अपील की है। सीएम मान ने दावा किया कि केंद्र के पास राज्य के 60 हजार करोड़ रुपये की धनराशि लंबित है, जिसे जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएसटी और वैट व्यवस्था से बदलाव के कारण राजस्व का स्थायी नुकसान 49 हजार 727 करोड़ रुपए है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास निधि और मंडी विकास निधि में कमी के कारण पिछले कुछ साल में आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से तत्काल 60,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने की मांग की।

केंद्र मदद दे तो हम प्रति एकड़ 50 हजार देने को तैयार मान ने कहा कि पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है, जहां 1000 से अधिक गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाज़िल्का और होशियारपुर जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। मुख्यमंत्री ने पत्र में मांग की है कि केंद्र सरकार पंजाब का 60,000 करोड़ रुपये का रुका हुआ फंड तत्काल जारी करे ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत बेहद खराब है और वर्तमान मुआवजा राशि उनके लिए पर्याप्त नहीं है। पंजाब सरकार चाहती है कि प्रति एकड़ मुआवजा राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाए, ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से सहमति मांगी है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि पंजाब का किसान देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है और उसकी मेहनत से ही देश का अन्न भंडार भरा रहता है। ऐसे में मुश्किल समय में किसान को अकेला छोड़ना देशहित के खिलाफ होगा। सीएम मान ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि जल्द से जल्द पंजाब को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी गंभीरता से राहत कार्य कर रही है, लेकिन केंद्र की मदद के बिना इतने बड़े पैमाने पर आई आपदा से निपटना संभव नहीं है।