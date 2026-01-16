Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Chief Minister Bhagwant Mann meets Canadian leader invites him to invest in Punjab
सीएम भगवंत मान की कनाडा के नेता से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का दिया न्योता

सीएम भगवंत मान की कनाडा के नेता से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का दिया न्योता

संक्षेप:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंड़ीगढ़ में कनाडाई राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पंजाब और ब्रिटिश कोलंबिया में समानताएं बताते हुए एबी को पंजाब में निवेश के लिए भी आमंत्रण दिया। 

Jan 16, 2026 10:29 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाप के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कनाडाई राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कनाडा के साथ-साथ पंजाब और ब्रिटिश कोलंबिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। सीएम मान ने कहा कि पंजाब और ब्रिटिश कोलंबिया के आपसी सहयोग से दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों का विकास होगा और दोनों ही राज्यों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रीमियर डेविड एबी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कनाडा और भारत के रिश्तों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, "कनाडा हमेशा भारत और पंजाब के लिए एक मजबूत साझेदार रहा है और हम इस रिश्ते की दिल से सराहना करते हैं। हम कनाडा और पंजाब के बीच मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंधों की प्रशंसा करते हैं और इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। पंजाब दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनाडाई व्यवसायों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है।”

पंजाब की आर्थिक क्षमताओं को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब एग्रो-प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उपकरण, आईटी सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी है। मजबूत बुनियादी ढांचे और अंग्रेज़ी भाषा में दक्ष कुशल कार्यबल के साथ, पंजाब कनाडाई निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में उभरा है। बिजनेस करने के मामले में पंजाब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से हम निवेशकों को सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और व्यापक सहयोग प्रदान कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया की विशेषज्ञता पंजाब की विकास प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उन्होंने कहा, “सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रीनहाउस तकनीकों में ब्रिटिश कोलंबिया की दक्षता, कृषि के आधुनिकीकरण से जुड़े पंजाब के लक्ष्यों के अनुरूप है। हमें स्वच्छ कृषि, कटाई के बाद की प्रणालियों और वैल्यू-एडेड फूड प्रोसेसिंग में साझेदारी की उम्मीद है।”

टेक्नोलॉजी पर दिया जोर

टेक्नोलॉजी की बात करते हुए उन्होंने कहा, “आईटी और डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में, पंजाब में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्री-टेक परियोजनाओं में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। निर्माण और इंजीनियरिंग एक और उच्च-संभावना वाला क्षेत्र है। कृषि मशीनरी और स्वच्छ इंजीनियरिंग में कनाडा की विशेषज्ञता पंजाब के औद्योगिक क्लस्टरों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब के निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद—जैसे गेहूं, चावल, किन्नू, लीची और प्रोसेस्ड फूड उत्पाद—कनाडाई बाजार में अत्यधिक मांग में हैं, जिन्हें वहां रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय का मजबूत समर्थन मिल रहा है।” टेक्सटाइल में सहयोग का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा, “कनाडाई कंपनियां उच्च-गुणवत्ता वाले टेक्सटाइल और परिधान उद्योग विकसित करने के लिए पंजाब के साथ साझेदारी कर सकती हैं, जो उनके फैशन और रिटेल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।”

प्रवासी भारतीय भाईचारे पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीय भाईचारे की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, “कनाडा में पंजाबी प्रवासी व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। पंजाब सरकार का उद्देश्य सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन संबंधों को और मजबूत करना है।”

कनाडा को ‘प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’ में साझेदार देश के रूप में आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, “प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में विशेष व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, क्षेत्रीय सत्र और उच्च-स्तरीय गोलमेज़ सम्मेलन शामिल होंगे, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करेंगे।”

कनाडाई यूनिवर्सिटियों को मोहाली में स्थापित करने का आमंत्रण

मुख्यमंत्री ने अग्रणी कनाडाई विश्वविद्यालयों को मोहाली में परिसर स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश करने का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, “पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लिए शिक्षा और कौशल विकास केंद्र होने के नाते, मोहाली कनाडाई संस्थानों के लिए अनेक लाभ प्रदान करता है।” उन्होंने आगे कहा, “हमारा उद्देश्य कनाडाई प्रौद्योगिकी और सेवा कंपनियों को मोहाली में आईटी और आईटीईएस संचालन तथा वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है।”

निवेश के लिए दिया न्योता

इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम कनाडाई निवेशकों को निवेश से जुड़ी सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। मैं कनाडाई प्रतिनिधिमंडलों को 13 से 15 मार्च 2026 तक प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, मोहाली में होने वाले पंजाब निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं।” आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “यह साझेदारी द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगी और पंजाब तथा ब्रिटिश कोलंबिया—दोनों के समग्र विकास को गति देगी।”

प्रीमियर ने किया मेहमाननवाजी का शुक्रिया

इस दौरान ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने मुख्यमंत्री का उनकी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, “पंजाब द्वारा की गई मेहमाननवाजी ने मेरे दौरे को वास्तव में यादगार बना दिया है। पंजाब हमेशा ब्रिटिश कोलंबिया में बसे पंजाबियों के दिलों में बसता है और हमारे लोगों के बीच यह रिश्ता और मजबूत होना चाहिए।” निकट संबंधों की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रीमियर ने कहा, “हम पंजाब के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के इच्छुक हैं और कौशल विकास, ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों में आपसी आदान-प्रदान के अवसरों की तलाश करेंगे।”

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Punjab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।