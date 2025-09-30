Chandigarh country first slum free city last slum area begins demolition today चंडीगढ़ बना देश का पहला झुग्गी-मुक्त शहर, आज सेक्टर-38 की पश्चिम कॉलोनी में गरजा बुलडोजर, Punjab Hindi News - Hindustan
चंडीगढ़ बना देश का पहला झुग्गी-मुक्त शहर, आज सेक्टर-38 की पश्चिम कॉलोनी में गरजा बुलडोजर

इस वर्ष अकेले 1,530 करोड़ रुपये की जमीन वापस ली गई है। इसमें 19 जून को सेक्टर 53 और 54 में 12 एकड़ सरकारी जमीन पर बनी अवैध आदर्श कॉलोनी का विध्वंस शामिल है, जो शहर की दूसरी आखिरी झुग्गी थी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 01:07 PM
चंडीगढ़ बना देश का पहला झुग्गी-मुक्त शहर, आज सेक्टर-38 की पश्चिम कॉलोनी में गरजा बुलडोजर

चंडीगढ़ देश का पहला झुग्गी-मुक्त शहर बन गया है। आज सुबह चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की आखिरी बची झुग्गी बस्ती को ढहा दिया, जो सेक्टर 38 की शाहपुर कॉलोनी में थी। इस विध्वंस कार्य के लिए 8 टीमें बुलडोजरों के साथ तैनात की गईं। शांति सुनिश्चित करने के लिए करीब 500 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सहित चिकित्सा टीमें भी मौके पर तैयार रहीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 4 एकड़ सरकारी जमीन पर फैली शाहपुर कॉलोनी की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये आंकी गई। इसमें करीब 300 झोपड़ियां थीं, जहां लगभग 1 हजार लोग रहते थे। प्रशासन ने कॉलोनी के बाहर पहले ही सार्वजनिक नोटिस चस्पा कर दिए थे, जिसमें निवासियों को जगह खाली करने के लिए कहा गया। इंजीनियरिंग डिपोर्टमेंट को निर्देश दिए गए कि विध्वंस कार्य से एक दिन पहले बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं, ताकि कार्य सुचारु रूप से हो और किसी भी खतरे से बचा जा सके। झोपड़ियों को ढहाने के बाद प्रशासन ने भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए खाली जमीन को तारबंद करने की योजना बनाई है।

झुग्गी-मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम

चंडीगढ़ प्रशासन 2000 के दशक की शुरुआत से शहर को झुग्गी-मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वर्ष 2006 में प्रशासन ने चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत पुनर्वास पहल शुरू की थी। इसके तहत शहर की 2,811 एकड़ खाली जमीन में से लगभग 356 एकड़ को 25,728 फ्लैट्स के निर्माण के लिए आवंटित किया गया, जिनमें 18 अनधिकृत कॉलोनियों की 23,841 परिवारों को बसाने की योजना थी। इन परिवारों में करीब एक लाख से अधिक लोग शामिल हैं, उनको पुनर्वास के बाद मामूली मासिक किराए का भुगतान करना था। हालांकि, देरी और गैर-भुगतान के कारण काफी बकाया राशि जमा हो गई है।

