पंजाब पर मेहरबान केंद्र, बाढ़ वाले फंड में होगी बंपर बढ़ोतरी; अब 3 लाख तक का मिलेगा मुआवजा

Punjab Flood: पंजाब को 1988 के बाद आई सबसे भीषण बाढ़ से उबरने में अब केंद्र सरकार की बड़ी मदद मिलने जा रही है। केंद्र ने राज्य को ‘गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त’ घोषित करने पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही मुआवजा राशि बढ़ाने और अतिरिक्त फंड आवंटित करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार को 595 करोड़ रुपये का 50 साल के लिए सॉफ्ट लोन मिलेगा, जो स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) स्कीम के तहत दिया जाएगा। यह फंड विशेष रूप से बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक ढांचे की मरम्मत पर खर्च होगा।

फसल मुआवजे में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मकान मालिकों को सीधा फायदा होगा। पहले SDRF नियमों के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान पर 1.20 लाख रुपये मिलते थे। अब यह मुआवजा बढ़कर 3 लाख रुपये तक जा सकेगा। फसलों के नुकसान पर राज्य सरकार पहले ही 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा घोषित कर चुकी है, जबकि SDRF प्रावधान के तहत यह केवल 6,800 रुपये प्रति एकड़ है।

शुक्रवार को मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किन-किन मदों में केंद्र से और फंड मांगे जाएंगे। चूंकि केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में फंड साझा करते हैं, इसलिए पंजाब सरकार को भी अपने हिस्से का अंश बढ़ाना होगा।

बाढ़ से 13,289 करोड़ का नुकसान 7 सितंबर को केंद्र को सौंपे गए अंतरिम ज्ञापन में पंजाब ने बाढ़ से 13,289 करोड़ रुपये का नुकसान बताया था। इनमें जल संसाधन विभाग को 1,520 करोड़, ग्रामीण विकास व पंचायती राज को 5,043 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 780 करोड़, पंजाब मंडी बोर्ड को 1,022 करोड़, लोक निर्माण विभाग (PWD) को 1,970 करोड़, कृषि विभाग को 317 करोड़, शिक्षा विभाग को 542 करोड़, बिजली विभाग को 103 करोड़ और पशुपालन विभाग को 103 करोड़ को नुकसान हुआ है।