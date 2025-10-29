पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज

संक्षेप: रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। सीबीआई ने अब भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। भुल्लर को 16 अक्तूबर को रिश्वत केस में गिरफ्तार किया गया था। वह अभी चंडीगढ़ की मॉडल बुड़ैल जेल में बंद हैं।

पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद और बढ़ हो गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का अलग केस दर्ज कर लिया है। 16 अक्टूबर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए भुल्लर वर्तमान में चंडीगढ़ की मॉडल बुड़ैल जेल में सजा काट रहे हैं। भ्रष्टाचार के इस मामले के अलावा यह उनका दूसरा कानूनी पेच है। रोपड़ रेंज के डीआईजी रहे भुल्लर को सीबीआई चंडीगढ़ ने मोहाली से एक स्क्रैप डीलर के साथ 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिचौलिए कृष्णु को 9 दिनों का रिमांड उधर, भुल्लर से जुड़े रिश्वत कांड के मुख्य बिचौलिए कृष्णु शारदा को सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश किया, जहां उसे नौ दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पूछताछ में कृष्णु से कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। जांच से पता चला है कि वह पंजाब के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वसूली का धंधा चला रहा था। इस खुलासे के बाद कई अन्य आईपीएस अधिकारी भी सीबीआई की जांच के दायरे में आ चुके हैं।

व्हाट्सएप चैट्स और डायरी से खुलेगा राज कृष्णु के मोबाइल से कई अधिकारियों के साथ व्हाट्सएप चैट बरामद हुए हैं। साथ ही उसके पास एक डायरी भी मिली, जिसमें कई अफसरों के नाम दर्ज हैं। इसी आधार पर सीबीआई ने रिमांड की मांग की थी। आरोपी के वकील गुरबीर सिंह संधू ने रिमांड का विरोध जताया और दावा किया कि कृष्णु के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। फिर भी अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद 9 दिनों का रिमांड मंजूर कर लिया। जांच एजेंसी ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि बुड़ैल जेल में कृष्णु से मिलने वालों का पूरा ब्योरा और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। अदालत ने जेल प्रशासन को इसकी पालना के आदेश जारी कर दिए हैं।