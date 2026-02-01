Hindustan Hindi News
CBI ने जब्त कर ली थी पुलिस इंस्पेक्टर की जूलरी, कोर्ट बोला- शादी में पहनने के लिए ले जा सकती हैं

CBI ने जब्त कर ली थी पुलिस इंस्पेक्टर की जूलरी, कोर्ट बोला- शादी में पहनने के लिए ले जा सकती हैं

संक्षेप:

चंडीगढ़ के एक इंस्पेक्टर को सीबीआई कोर्ट की तऱफ से जब्त की गई जूलरी को शादी में पहनने की अनुमति मिल गई है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अभी सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। 

Feb 01, 2026 10:38 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
सीबीआई कोर्ट ने चंडीगढ़ की एक पुलिस इंस्पेक्टर को सीज की हुई सोने की जूलरी पहनने की अनुमति दे दी है। इंस्पेक्टर ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें अपने भांजे की शादी में शामिल होना है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के लिए वह अपनी जूलरी बैंक से ले सकती हैं। जूलरी की कुल कीमत लगभग 30 लाख के करीब है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने इंस्पेक्टर परमजीत कौर की जूलरी सीज कर दी थी। परमजीत कौर के साथ उनके पति हरिंदर सिंह सेखोन के खिलाफ 2024 में केस दर्ज किया गया था। सेखोन भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं।

कोर्ट ने कहा है कि शादी में जूलरी पहनने के बाद 16 फरवरी से पहले इसे बैंक के लॉकर में जमा करवाना होगा। वहीं जांच अधिकारी की निगरानी में ही लॉकर खोला जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके अलावा आरोपियों को 80 लाख का बॉन्ड भी पेश करना होगा।

बता दें कि हरिंदर सिंह सेक्टर 26 चंडीगढ़ की ऑपरेशन सेल में तैनात थे। उनकी पत्नी परमजीत भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उनपर आरोप है कि 2017 से 2021 के बीच ही उन्होंने करोड़ों की कमाई की जो कि उनकी आय से बहुत ज्यादा है।

जब्त कर ली थीं बैंक लॉकल की जाबियां

इसके बाद हरिंदर सिंह का नाम एक अन्य मामले में भी आ गया। यह केस सीबीआई ने 2023 में दर्ज किया था जो कि एक पुलिस कॉन्स्टेबल से जुड़ा हुआ था। सेक्टर 36 स्थित उनके घर की तलाशी के दौरान दो बैंक लॉकर की जाबियां मिली थीं। ये दोनों ही लॉकर परमजीत के नाम पर थे। आवेदनकर्ताओं ने कहा था कि सीबीआई ने अब तक इस मामले में कोई चार्जशीटनहहीं फाइल की है। इसके अलावा जांच के दौरान ऐच्छिक तौर पर ही उन्होंने लॉकर की जाबियां सीबीआई को सौंप दी थीं।

सीबीआई ने किया था विरोध

वहीं उनकी याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि जो भी सामान सीज किया गया है वह एक अहम सबूत के तौर पर रखा गया है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए उसकी अहमियत है। अगर आरोपी किसी शादी में जाना चाहता है तो यह उसकी व्यक्तिगत जरूरत है। इसका जांच से कोई लेना-देना नहीं है।

