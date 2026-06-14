चंडीगढ़ के सेक्टर-11 जैसे सुरक्षित और व्यस्त इलाके में हुई इस खुलेआम फायरिंग से पूरी मार्केट और आसपास के लोगों में भारी दहशत फैल गई है। इसी सेक्टर के सामने पीजीआई है, जहां रोजाना हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं।

चंडीगढ़ के पॉश इलाके सेक्टर-11 की मार्केट में एक नामी मेडिकल स्टोर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने दुकान के काउंटर पर बैठे कैशियर को गोलियों से भून दिया। उसे एक सेकंड में 13 गोलियां मारी गईं। हमले में कैशियर जानकी राम की मौत हो गई है। वह मूलरूप से हिमाचल के रोहडू के रहने वाले थे और मृतक जानकी राम की पत्नी ने हिमाचल में सरपंच का चुनाव जीता था। पुलिस रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड और गोल्डी ढिल्लों की ओर से लिए जाने की बात कही गई है।

फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए कुल तीन बदमाश एक ए​क्टिवा पर सवार होकर सेक्टर-11 की मार्केट पहुंचे थे। तीन में से दो हथियारबंद बदमाश कुमार केमिस्ट स्टोर के अंदर घुसे। दोनों ने चेहरे पर मास्क लगाए थे। एक बदमाश बाहर एक्टिवा पर ही मौजूद था। फुटेज में नकाबपोश प्वाइंट ब्लैंक पिस्टल से गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दवाई की दुकान में काउंटर पर बैठे व्यक्ति के ऊपर ऑटोमेटिक गन से 1 सेकंड में 13 गोलियां चलाई गईं। इसके बाद दुकान के अंदर अफरातफरी मच गई। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। खास ये है कि जहां ये घटना हुई, उसके सामने मुख्य सड़क पर ही पुलिस का नाका लगा था। बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

खुलेआम फायरिंग से लोगों में दहशत चंडीगढ़ के सेक्टर-11 जैसे सुरक्षित और व्यस्त इलाके में हुई इस खुलेआम फायरिंग से पूरी मार्केट और आसपास के लोगों में भारी दहशत फैल गई है। इसी सेक्टर के सामने पीजीआई है, जहां रोजाना हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं। लोग घटना से सहमे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई।