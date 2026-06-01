बिक्रम सिंह मजीठिया फिर होंगे गिरफ्तार? अकाली दल के नेता के कई ठिकानों पर रेड, केस दर्ज

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अमृतसर और चंडीगढ़ में उनके कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है।

बिक्रम सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व मंत्री पर मजीठा थाना से अकाली दल के कार्यकर्ता को छुड़ाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोमवार को पंजाब पुलिस की टीमों ने मजीठिया के अमृतसर और चण्डीगढ़ स्थित आवास पर छापा मारा है। पुलिस की 12 टीमों ने अलग अलग जगहों पर एक साथ कार्रवाई की। एक टीम मजीठिया के घर भी पहुंची।

इसके अलावा अमृतसर में ग्रीन एवेन्यू, चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल के अलावा 6 और ठिकानों पर भी उनकी तलाश की जा रही है। अमृतसर में मजीठिया के घर पहुंचे एसपी आदित्य वारियर ने कहा कि मजीठिया पर 91 नंबर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, “आज उनके घर पर रेड की गई, लेकिन वह नहीं मिले। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई विशेष टीमें गठित की हैं।”

पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी बहस मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास पर पुलिस टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अकाली कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। दूसरी ओर, अकाली दल ने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए इसका विरोध किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब के सतर्कता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे जेल से रिहा हुए थे।

हिरासत में मौजूद आरोपी को छुड़ाने आई थी भीड़ अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सुहेल कासिम मीर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अकाली वर्कर सोहियां कलां निवासी जोबनप्रीत सिंह को मजीठा पुलिस ने रविवार को केस दर्ज कर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान सुबह करीब साढ़े दस बजे बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। भीड़ ने कर्मचारियों को धक्का देकर थाने के अंदर घुसने का प्रयास किया। भीड़ का मकसद पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी को छुड़ाना था। इस दौरान पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया भी मौजूद थे। भीड़ ने बिना किसी अधिकार के थाने के विभिन्न कमरों में प्रवेश किया, सरकारी रिकॉर्ड और केस फाइलों से छेड़छाड़ की तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

एसएसपी सुहेल मीर कासिम ने कहा कि जब एसएचओ और डीएसपी मजीठा मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने आरोपी को कमरे से बाहर खींचने की कोशिश की और पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्कामुक्की की। इस दौरान एसएचओ का मोबाइल फोन छीनने का भी प्रयास किया गया। पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपी को दोबारा पुलिस हिरासत में ले लिया है।

कानून सभी के लिए समान- SSP एसएसपी सुहेल मीर कासिम ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जिसकी अगुवाई एसपी पीबीआई कर रहे हैं। टीम में 2 डीएसपी और एक एसएचओ स्तर का अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने बताया कि घटना के वीडियो के आधार पर अब तक 6 से 7 लोगों की पहचान की जा चुकी है। मौके पर करीब 50 से अधिक लोग मौजूद थे। अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।