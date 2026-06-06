कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, शेयर कीं तस्वीरें
पिछले काफी समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में अनदेखी के चलते नाराज चल रहे हैं। हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष बनाए जाने से पहले उनसे इस बारे में सलाह नहीं लेने से भी कैप्टन ने नाराजगी जताई थी।
भाजपा से नाराजगी और कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। कैप्टन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की और पंजाब से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक में पंजाब में बीजेपी की रणनीति और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने पर चर्चा की।
हुड्डा ने किया था कैप्टन के संपर्क में होने का दावा
पिछले काफी समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में अनदेखी के चलते नाराज चल रहे हैं। हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष बनाए जाने से पहले उनसे इस बारे में सलाह नहीं लेने से भी कैप्टन ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने अपनी नाराजगी और पार्टी में अनदेखी की बात कही थी, जिसके बाद उनकी कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई थीं।
दो दिन पहले ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा दावा किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे संपर्क में हैं। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और हमारे वरिष्ठ साथी हैं। हुड्डा के बयान के बाद से कैप्टन के कांग्रेस में घर वापसी की चर्चाएं और तेज हो गई थीं। हालांकि कैप्टन ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हुड्डा के इस दावे पर पंजाब भाजपा ने भी रिएक्शन दिया था। पंजाब भाजपा के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने कहा कि संपर्क में होना कोई बड़ी बात नहीं है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा तो कहती हैं कि हुड्डा किसी के संपर्क में नहीं रहते। हुड्डा ने सिर्फ संपर्क में होने की बात कही, इसके कोई और मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन अब शाह से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में बात सरगर्म हो गई है।
भाजपा में पूछ नहीं होने से नाराज हैं कैप्टन
कैप्टन के लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन का कहना है कि कांग्रेस में पंजाब को लेकर उनसे पूछा जाता था, लेकिन भाजपा सीधे ऊपर से फैसले लेती है। मैं कांग्रेस में तीन बार अध्यक्ष रहा और वहां हमेशा मुझसे सलाह ली जाती थी। लेकिन भाजपा में पूरी तरह अलग संस्कृति है। कैप्टन ने केवल ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया प्रधान बनाने का विरोध किया था। इस मामले में भाजपा ने उन से कोई राय नहीं ली गई थी। कैप्टन ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं आज भी कांग्रेस को मिस करता हूं। कांग्रेस एक परिवार की तरह है। मैं जब भी फोन करता था, तो वह मुझसे मिल लेते थे। मगर, भाजपा में ये सिस्टम नहीं है। मेरे जन्मदिन पर राहुल गांधी ने बधाई संदेश भेजा था। हाल ही में मेरे भाई रणधीर के निधन पर भी उनका शोक संदेश आया, लेकिन भाजपा से किसी ने भी संवेदना व्यक्त नहीं की। कैप्टन अमरिंदर पंजाब में विधानसभा चुनाव में अकाली दल से गठबंधन के पक्ष में हैं। वह खुलकर इसकी पैरवी करते हैं। इसके उलट भाजपा के नेता बार-बार कह रहे हैं कि हम सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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