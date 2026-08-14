अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार के घर के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी पर लगी गोली, जांच जारी
पूर्व जत्थेदार ने बताया कि घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में गाड़ी पर कुछ टकराने जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में एक युवक स्कूटर पर आता हुआ और बाद में पास के चौक पर फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।
पंजाब के अमृतसर स्थित प्रताप नगर में अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर खड़ी पंजाब पुलिस की गाड़ी के बोनट पर एक गोली लगने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में किसी सीधे हमले की संभावना से इनकार किया गया है, हालांकि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त हजूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था।
ज्ञानी रघबीर सिंह के अनुसार, यह घटना संभवतः 12 अगस्त की देर रात हुई थी। हालांकि, परिवार और कर्मचारियों को इसका पता 13 अगस्त की शाम करीब 5 बजे चला जब चालक गाड़ी की सफाई कर रहा था और उसने बोनट पर गोली का निशान देखा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन से प्वाइंट 32 बोर की एक गोली और घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया है।
सहायक पुलिस आयुक्त रमिंदर सिंह ने बताया, "प्रारंभिक जांच के अनुसार, गोली बोनट पर ऊपर से नीचे 90 डिग्री के कोण पर लगी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी ने सीधे सामने से गोली नहीं चलाई है। यह किसी हवाई फायरिंग का नतीजा भी हो सकती है।"
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पूर्व जत्थेदार ने बताया कि घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में गाड़ी पर कुछ टकराने जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में एक युवक स्कूटर पर आता हुआ और बाद में पास के चौक पर फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ बाइक सवार भी इलाके में घूमते नजर आए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है।
ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि उन्हें हाल ही में कोई सीधी धमकी या फोन कॉल नहीं आया था, लेकिन उन्होंने अतीत की कुछ संदिग्ध घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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