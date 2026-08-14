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अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार के घर के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी पर लगी गोली, जांच जारी

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व जत्थेदार ने बताया कि घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में गाड़ी पर कुछ टकराने जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में एक युवक स्कूटर पर आता हुआ और बाद में पास के चौक पर फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार के घर के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी पर लगी गोली, जांच जारी
अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर खड़ी पंजाब पुलिस की गाड़ी के बोनट पर एक गोली है।

पंजाब के अमृतसर स्थित प्रताप नगर में अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर खड़ी पंजाब पुलिस की गाड़ी के बोनट पर एक गोली लगने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में किसी सीधे हमले की संभावना से इनकार किया गया है, हालांकि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त हजूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था।

ज्ञानी रघबीर सिंह के अनुसार, यह घटना संभवतः 12 अगस्त की देर रात हुई थी। हालांकि, परिवार और कर्मचारियों को इसका पता 13 अगस्त की शाम करीब 5 बजे चला जब चालक गाड़ी की सफाई कर रहा था और उसने बोनट पर गोली का निशान देखा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन से प्वाइंट 32 बोर की एक गोली और घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया है।

सहायक पुलिस आयुक्त रमिंदर सिंह ने बताया, "प्रारंभिक जांच के अनुसार, गोली बोनट पर ऊपर से नीचे 90 डिग्री के कोण पर लगी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी ने सीधे सामने से गोली नहीं चलाई है। यह किसी हवाई फायरिंग का नतीजा भी हो सकती है।"

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पूर्व जत्थेदार ने बताया कि घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में गाड़ी पर कुछ टकराने जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में एक युवक स्कूटर पर आता हुआ और बाद में पास के चौक पर फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ बाइक सवार भी इलाके में घूमते नजर आए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है।

ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि उन्हें हाल ही में कोई सीधी धमकी या फोन कॉल नहीं आया था, लेकिन उन्होंने अतीत की कुछ संदिग्ध घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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