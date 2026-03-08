रात को मोमोज-चाप खाकर सोए भाई-बहन की सुबह हो गई मौत, शरीर पड़ गया नीला
पंजाब के तरनतारन में संदिग्ध हालत में तबीयत बिगड़ने के बाद दो बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों सगे भाई-बहन थे। बच्चों ने शनिवार रात को मोमोज और चाप खाई थी। इसके कुछ देर बाद उन्हें उल्टियां हुईं तो परिजनों ने घर में ही रखी दवा दे दी, जिसके बाद बच्चे सो गए थे, लेकिन सुबह बिस्तर से उठ नहीं सके। दोनों के शरीर नीले पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक बच्चों की पहचान 6 साल के आरव और 9 साल की दानिका के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया दिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। पुलिस ने रेहड़ी पर मोमोज बेचने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
जिद कर मंगवाए मोमोज और चाप
तरनतारन की डीएसपी वाली गली में रहने वाले विशाल और उनकी पत्नी नेहा ने बताया कि उनके 2 ही बच्चे आरव और दानिका थे। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे। शनिवार शाम को बच्चों ने मोमोज खाने की जिद की। इसके बाद विशाल घर से कुछ ही दूर लगी रेहड़ी से मोमोज और चाप लेकर आए। करीब 8 बजे बच्चों ने मोमोज और चाप खाई। इसके बाद वे जाकर टीवी देखने लगे। रात 10 बजे दोनों की तबीयत खराब हुई और उन्होंने उल्टियां शुरू कर दी। रात ज्यादा होने के कारण माता पिता उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गए और उन्हें घर में रखी उल्टी रोकने की दवाई दे दी।
इसके बाद बच्चे सो गए। सुबह मां नेहा जब बच्चों को जगाने लगी तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। उसने सांस चेक की तो रुकी हुई थी और दोनों के शरीर नीले पड़े थे। नेहा यह देख कर चीख पड़ी। परिजन तुरंत बच्चों को दोनों बच्चों को सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच के लिए सिटी थाने की पुलिस पहुंची और शवों को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया।
रेहड़ी वाले से पूछताछ, परिजनों के मोबाइल जब्त
माता-पिता के बयान के बाद पुलिस ने रेहड़ी पर मोमोज बेचने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उस ने कहा कि उसने मोमोज बहुत से लोगों को बेचे हैं और लोगों ने खाए हैं। अगर मोमोज से तबीयत बिगड़ी होती तो बहुत से लोग अस्पताल में होते। ऐसे में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था। पारिवारिक सदस्यों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर फास्ट फूड की रेहड़ी के चालक से भी पूछताछ की गई। पुलिस विभिन्न पहलूओं पर जांच कर रही है। बच्चों की मौत का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद लगेगा।
