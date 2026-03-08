Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रात को मोमोज-चाप खाकर सोए भाई-बहन की सुबह हो गई मौत, शरीर पड़ गया नीला

Mar 08, 2026 05:43 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

करीब 8 बजे बच्चों ने मोमोज और चाप खाई। इसके बाद वे जाकर टीवी देखने लगे। रात 10 बजे दोनों की तबीयत खराब हुई और उन्होंने उल्टियां शुरू कर दी। रात ज्यादा होने के कारण माता पिता उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गए और उन्हें घर में रखी उल्टी रोकने की दवाई दे दी।

रात को मोमोज-चाप खाकर सोए भाई-बहन की सुबह हो गई मौत, शरीर पड़ गया नीला

पंजाब के तरनतारन में संदिग्ध हालत में तबीयत बिगड़ने के बाद दो बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों सगे भाई-बहन थे। बच्चों ने शनिवार रात को मोमोज और चाप खाई थी। इसके कुछ देर बाद उन्हें उल्टियां हुईं तो परिजनों ने घर में ही रखी दवा दे दी, जिसके बाद बच्चे सो गए थे, लेकिन सुबह बिस्तर से उठ नहीं सके। दोनों के शरीर नीले पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक बच्चों की पहचान 6 साल के आरव और 9 साल की दानिका के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया दिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। पुलिस ने रेहड़ी पर मोमोज बेचने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

जिद कर मंगवाए मोमोज और चाप

तरनतारन की डीएसपी वाली गली में रहने वाले विशाल और उनकी पत्नी नेहा ने बताया कि उनके 2 ही बच्चे आरव और दानिका थे। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे। शनिवार शाम को बच्चों ने मोमोज खाने की जिद की। इसके बाद विशाल घर से कुछ ही दूर लगी रेहड़ी से मोमोज और चाप लेकर आए। करीब 8 बजे बच्चों ने मोमोज और चाप खाई। इसके बाद वे जाकर टीवी देखने लगे। रात 10 बजे दोनों की तबीयत खराब हुई और उन्होंने उल्टियां शुरू कर दी। रात ज्यादा होने के कारण माता पिता उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गए और उन्हें घर में रखी उल्टी रोकने की दवाई दे दी।

इसके बाद बच्चे सो गए। सुबह मां नेहा जब बच्चों को जगाने लगी तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। उसने सांस चेक की तो रुकी हुई थी और दोनों के शरीर नीले पड़े थे। नेहा यह देख कर चीख पड़ी। परिजन तुरंत बच्चों को दोनों बच्चों को सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच के लिए सिटी थाने की पुलिस पहुंची और शवों को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया।

रेहड़ी वाले से पूछताछ, परिजनों के मोबाइल जब्त

माता-पिता के बयान के बाद पुलिस ने रेहड़ी पर मोमोज बेचने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उस ने कहा कि उसने मोमोज बहुत से लोगों को बेचे हैं और लोगों ने खाए हैं। अगर मोमोज से तबीयत बिगड़ी होती तो बहुत से लोग अस्पताल में होते। ऐसे में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था। पारिवारिक सदस्यों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर फास्ट फूड की रेहड़ी के चालक से भी पूछताछ की गई। पुलिस विभिन्न पहलूओं पर जांच कर रही है। बच्चों की मौत का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद लगेगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
Punjab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।