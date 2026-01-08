Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Body of Computer Engineer was found cut into three pieces in White Drum have Seven month old daughter
सफेद ड्रम में तीन हिस्सों में कटा मिला कंप्यूटर इंजीनियर का शव, सात महीने की है बच्ची

सफेद ड्रम में तीन हिस्सों में कटा मिला कंप्यूटर इंजीनियर का शव, सात महीने की है बच्ची

संक्षेप:

दविंदर शादीशुदा था और और उसकी सात महीने की एक बेटी है। वह पांच महीने पहले ही मुंबई गया था। दो दिन पहले ही वह मुंबई से लौटा था। 15 मिनट तक घर पर रुकने के बाद वह बाहर चला गया। परिजन दो दिन से उसकी तलाश कर रहे थे।

Jan 08, 2026 08:10 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
लुधियाना में खाली प्लाट में एक सफेद ड्रम में तीन हिस्सों में कटा युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव का कुछ हिस्सा जला हुआ था और तेजधार हथियार से काट कर तीन टुकड़े किए गए थे। मृतक की पहचान भारती कॉलोनी निवासी 30 साल के दविंदर सिंह के रूप में हुई है। वह कंप्यूटर इंजीनियर था और पांच महीने बाद मुंबई से लौटा था। घर पर सिर्फ 15 मिनट रुकने के बाद वह बाल कटवाने की बात कह कर घर से निकला था। दो दिन बाद उसकी तीन हिस्सों में कटी हुई लाश मिली। सूचना मिलते ही थाना सलेम टाबरी की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को तुरंत सील कर दिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए।

दो दिन से लापता था

दविंदर शादीशुदा था और और उसकी सात महीने की एक बेटी है। वह पांच महीने पहले ही मुंबई गया था। दो दिन पहले ही वह मुंबई से लौटा था। 15 मिनट तक घर पर रुकने के बाद वह बाहर चला गया। परिजन दो दिन से उसकी तलाश कर रहे थे। वीरवार को जालंधर बाईपास के पास सेक्रेड हार्ट स्कूल के नजदीक एक खाली प्लॉट में एक राहगीर ने संदिग्ध चीज देखी और शोर मचाया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि मृतक का आधा शरीर जला हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा एक सफेद प्लास्टिक ड्रम में भरा हुआ था। पुलिस ने शव की पहचान 30 वर्षीय दविंदर के रूप में की।

बाइक पर ड्रम ले जाते सीसीटीवी में दिखा दोस्त

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर जलने के निशान नहीं थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या किसी और जगह की गई और शव को बाद में खाली प्लॉट में ड्रम में भर कर फेंका गया है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। फुटेज में दविंदर का एक दोस्त शेरा सफेद ड्रम बाइक पर ले जाते दिखा है। पुलिस को शक है कि उसके दोस्त ने ही उसकी हत्या की है। एसीपी नार्थ किक्कर सिंह ने बताया कि एक दिन पहले ही मृतक के परिवार ने दविंदर के लापता होने की शिकायत दी थी। इसके बाद उसका शव टुकड़ों में मिला है। कुछ सीसीटीवी मिले हैं, जिसके आधार पर मृतक के दोस्त पर शक है। उसे गिरफ्तार करने के बाद ही वारदात और हत्या का कारण पता चल सकेगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

