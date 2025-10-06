इतनी शराब पी कि सोते ही रह गए, नशा मुक्ति केंद्र से भागे 2 युवकों की ठेके के पास मिली लाश

दोनों युवक होशियारपुर के गांव बुल्लोवाल के नशा छुड़ाओ केंद्र से 3 अक्तूबर को भाग गए थे। इसके बाद वे गांव सिंहपुर में शराब ठेके पर अपने जानकार सुखबीर सिंह के पास पहुंचे। उनके साथ एक और युवक जगजीत सिंह उर्फ शाका निवासी रिहाना जट्टां भी था।

जालंधर में नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए भर्ती हुए दो युवक फरार हो गए। दोनों युवकों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांव सिंहपुर में देर रात शराब के ठेके के पास दोनों की लाशें बरामद हुई हैं। मृतकों की पहचान होशियारपुर जिला के कोटली गांव निवासी 35 साल के गुरसेवक सिंह और कपूरथला जिला के गांव संघियां के 30 साल के नवदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

खूब शराब पीकर ठेके पर ही लेट गए, फिर उठे नहीं दोनों युवक होशियारपुर के गांव बुल्लोवाल के नशा छुड़ाओ केंद्र से 3 अक्तूबर को भाग गए थे। इसके बाद वे गांव सिंहपुर में शराब ठेके पर अपने जानकार सुखबीर सिंह के पास पहुंचे। उनके साथ एक और युवक जगजीत सिंह उर्फ शाका निवासी रिहाना जट्टां भी था।

तीनों ने ठेके पर कुछ देर रुककर शराब पी और कहा कि उन्हें नींद आ रही है। दोनों युवक वहीं लेट गए, लेकिन बाद में जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो वे बेहोश मिले। यह देखकर शाका मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस टीम ने दोनों युवकों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

भोगपुर पुलिस ने जिस ठेके पर युवकों ने शराब पी थी, उस पर काम करने वाला युवक सुखबीर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में सामने आया कि युवकों ने नशा छुड़ाओ केंद्र से भागने के बाद भारी मात्रा में नशा किया था। एक युवक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एक मृतक की जेब से सिरिंज बरामद सुखबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि तीनों युवक भोगपुर की तरफ जाते समय किसी अज्ञात वाहन से टकरा गए थे। उसी दौरान दो युवक घायल हो गए थे और अधिक नशा करने की वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। वहीं, एक मृतक की जेब से सिरिंज भी बरामद हुई है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मौतें सड़क हादसे से हुईं या नशे के असर से हुई है। थाना भोगपुर के एसएचओ कुलबीर सिंह ने बताया कि मामले में आज एफआईआर दर्ज की गई है और फरार युवक जगजीत सिंह उर्फ शाका की तलाश जारी है।

फिरोजपुर में नशे से 4 युवकों की मौत पर एसएचओ और एएसआई निलंबित फिरोजपुर के गांव लाखो के बेहराम में कुछ दिन पहले नशे से हुई 4 युवकों की मौत हुई थी। नशे की ओवरडोज के कारण 4 युवकों रणदीप सिंह, रमनदीप सिंह, मेहद सिंह और संदीप सिंह की मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने फिरोजपुर अबोहर मार्ग पर लाशें रख कर प्रदर्शन किया था।

उनका आरोप था कि गांव में मेडिकल शॉप्स पर खुलेआम हेरोइन बिक रही है। इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने थाना लाखो के बेहराम के एसएचओ और एएसआई को निलंबित कर दिया है। एक ही गांव के 4 युवकों की मौत के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग और पुलिस लगातार मेडिकल दुकानों पर छापेमारी कर नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।