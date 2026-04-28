विदेशी नंबर से कॉल और बम से उड़ाने का थ्रेट, पंजाब में BJP नेता को किसने दी जान से मारने की धमकी?
Punjab News Today: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अमृतसर के उपाध्यक्ष साईंअंश सूरी को जान से मारने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आई थी। फोन करने वाले ने खुद को पंजाब रेजिस्टेंस फ्रंट संगठन से जुड़ा बताया और अपना नाम शेरा गैंगस्टर बताया।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अमृतसर के उपाध्यक्ष साईंअंश सूरी को जान से मारने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आई थी। फोन करने वाले ने खुद को पंजाब रेजिस्टेंस फ्रंट संगठन से जुड़ा बताया और अपना नाम शेरा गैंगस्टर बताया। उसने साईंअंश सूरी को धमकाते हुए कहा कि गुरदासपुर में हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले के बाद अब अगला निशाना वही है। उसने यह भी कहा कि उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की योजना बनाई जा रही है।
डीजीपी को भेजी शिकायत
साईंअंश सूरी को सोशल मीडिया के जरिए भी धमकी भरे पोस्टर और मेसेज भेजे गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। धमकी मिलने के बाद साईंअंश सूरी ने तुरंत पंजाब के डीजीपी को लिखित शिकायत भेजी है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच, विदेशी नंबर की तकनीकी पड़ताल और अपने व अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
पंजाब में बीजेपी और संघ के नेताओं की सुरक्षा बढ़ी
बता दें कि एक अप्रैल को चंडीगढ़ में सेक्टर-37 स्थित भाजपा दरफ्तर के बाहर धमाका हुआ था। इसके बाद पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा सहित कई बीजेपी और संघ के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब में बीजेपी नेताओं और दफ्तरों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।
बढ़ती आतंकी गतिविधियों के चलते बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इससे पहले भी बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ था। 16 नवम्बर, 2025 को फिरोजपुर जिले में शनिवार शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नेता बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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