Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजाब में संगठन और मजबूत कर रही भाजपा, चुनाव से पहले नियुक्त किए छह नए जिला अध्यक्ष

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
Follow us on Google News
share

पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नई नियुक्तियां पार्टी के संगठन को मजबूत करने और पूरे पंजाब में एक मजबूत कैडर-ड्रिवन स्ट्रक्चर तैयार करने के कमिटमेंट को दिखाती हैं।

Punjab BJP chief Kewal Singh Dhillon
पंजाब भाजपा प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों

अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा जुट गई है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को राज्य में अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की पार्टी की कोशिशों के तहत छह नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए।

राज्य भाजपा महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि संदीप सिंह बराड़ को फरीदकोट से, संजीव मन्हास को होशियारपुर ग्रामीण से, नेतन गुप्ता नन्नू को होशियारपुर शहरी से, अनूप शर्मा को खन्ना से, कुलदीप सिंह भंगेवाला को श्री मुक्तसर साहिब से और सरजीवन जिंदल को संगरूर से ज़िला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

एक बयान में, ढिल्लों ने भरोसा जताया कि सभी छह जिला अध्यक्ष पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, इसके संगठनात्मक आधार को बढ़ाने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों और कल्याणकारी पहलों को समाज के हर वर्ग तक असरदार तरीके से ले जाने के लिए लगन से काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां पार्टी के संगठन को मजबूत करने और पूरे पंजाब में एक मजबूत कैडर-ड्रिवन स्ट्रक्चर तैयार करने के कमिटमेंट को दिखाती हैं। नए नियुक्त जिला अध्यक्षों को संगठन में और एनर्जी डालने और अपने-अपने जिलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है।

ये नियुक्तियां भाजपा पंजाब के चल रहे संगठन को बढ़ाने और भविष्य के राजनीतिक और चुनावी कार्यक्रमों से पहले पूरे राज्य में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिशों के तहत की गई हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देते हुए ढिल्लों ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि नये जिला अध्यक्ष संगठन के विस्तार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेंगे।

ढिल्लों ने कहा कि ये नियुक्तियां भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हैं। पार्टी पूरे पंजाब में मजबूत, सक्रिय और कैडर आधारित संगठन तैयार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नये जिला अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को अधिक सक्रिय बनाने, कार्यकर्ताओं को संगठित करने और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब भविष्य की राजनीतिक और चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में अपने संगठनात्मक विस्तार को लगातार गति दे रही है और ये नियुक्तियां उसी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Punjab BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।