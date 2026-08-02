पंजाब में संगठन और मजबूत कर रही भाजपा, चुनाव से पहले नियुक्त किए छह नए जिला अध्यक्ष
पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नई नियुक्तियां पार्टी के संगठन को मजबूत करने और पूरे पंजाब में एक मजबूत कैडर-ड्रिवन स्ट्रक्चर तैयार करने के कमिटमेंट को दिखाती हैं।
अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा जुट गई है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को राज्य में अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की पार्टी की कोशिशों के तहत छह नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए।
राज्य भाजपा महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि संदीप सिंह बराड़ को फरीदकोट से, संजीव मन्हास को होशियारपुर ग्रामीण से, नेतन गुप्ता नन्नू को होशियारपुर शहरी से, अनूप शर्मा को खन्ना से, कुलदीप सिंह भंगेवाला को श्री मुक्तसर साहिब से और सरजीवन जिंदल को संगरूर से ज़िला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एक बयान में, ढिल्लों ने भरोसा जताया कि सभी छह जिला अध्यक्ष पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, इसके संगठनात्मक आधार को बढ़ाने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों और कल्याणकारी पहलों को समाज के हर वर्ग तक असरदार तरीके से ले जाने के लिए लगन से काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां पार्टी के संगठन को मजबूत करने और पूरे पंजाब में एक मजबूत कैडर-ड्रिवन स्ट्रक्चर तैयार करने के कमिटमेंट को दिखाती हैं। नए नियुक्त जिला अध्यक्षों को संगठन में और एनर्जी डालने और अपने-अपने जिलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है।
ये नियुक्तियां भाजपा पंजाब के चल रहे संगठन को बढ़ाने और भविष्य के राजनीतिक और चुनावी कार्यक्रमों से पहले पूरे राज्य में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिशों के तहत की गई हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देते हुए ढिल्लों ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि नये जिला अध्यक्ष संगठन के विस्तार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेंगे।
ढिल्लों ने कहा कि ये नियुक्तियां भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हैं। पार्टी पूरे पंजाब में मजबूत, सक्रिय और कैडर आधारित संगठन तैयार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नये जिला अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को अधिक सक्रिय बनाने, कार्यकर्ताओं को संगठित करने और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब भविष्य की राजनीतिक और चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में अपने संगठनात्मक विस्तार को लगातार गति दे रही है और ये नियुक्तियां उसी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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