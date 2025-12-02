Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़BJP response to Captain Amarinder statement No need for Akali Dal alone is enough
अकाली दल की जरूरत नहीं, अकेले काफी; कैप्टन अमरिंदर के बयान पर भाजपा का जवाब

अकाली दल की जरूरत नहीं, अकेले काफी; कैप्टन अमरिंदर के बयान पर भाजपा का जवाब

संक्षेप:

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में सरकार बनाने के लिए अकाली दल से गठबंधन जरूरी बताने को भाजपा ने नकार दिया है।

Tue, 2 Dec 2025 06:11 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में सरकार बनाने के लिए अकाली दल से गठबंधन जरूरी बताने को भाजपा ने नकार दिया है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहाकि कैप्टन साहब बड़े हैं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा है। पार्टी पहले दिन से क्लियर है, 117 सीटों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी गतिविधि कर रही है। संगठन के ढांचे का विस्तार कर रही है। पार्टी 117 सीटों पर पार्टी संगठनात्मक कार्य कर रही है। पार्टी पंजाब की सभी सीटों पर अकेले लड़ने को लेकर तैयार है। हमने 2022 के विधानसभा और 2024 की लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़े थे। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि भाजपा पंजाब में अकेले सरकार नहीं बना सकती। अगर अकाली दल से गठबंधन न हुआ तो 2027 तो क्या 2032 में भी सरकार बनाने की बात भूल जाए। इसके लिए कई चुनाव लड़ने पड़ेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैप्टन ने कहा था-गांवों में भाजपा का आधार नहीं
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर भाजपा को 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव जीतना है तो अकाली के साथ ही जाना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पंजाब की जटिल राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों की मजबूती केवल स्थानीय गठबंधन के माध्यम से ही संभव हो सकती है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का आधार नहीं है, लेकिन अकाली दल का है। इसलिए दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तभी पंजाब में सरकार पॉसिबल है। अगर भाजपा का अकाली दल से गठबंधन नहीं हाता तो सरकार बनाने के लिए 2027 और 2032 भूल जाओ।

हरसिमरत ने कैप्टन की बात का किया समर्थन
कैप्टन के बयान पर अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि भाजपा कभी अकेले सरकार नहीं बन पाएगी। इनके पूर्व प्रधान जाखड़ साहब हों या कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सब ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। लेकिन यहां दिल्ली में बैठे बीजेपी को जो एडवाइज करने वाले लोग हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इनके कंधों पर बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, अगर अकाली दल के साथ गठबंधन होता है। इसलिए वे इनके कान में फूंक भरते रहते हैं। हरसिमरत ने कैप्टन के बयान पर कहा कि इनकी बात इनकी सही है, 2032 में भी सरकार बनने के कोई चांस नहीं हैं। मगर, गठजोड़ से सरकार बन सकती है। गठजोड़ भी तभी होगा जब पंजाब के मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा क्योंकि अकाली दल सत्ता के लिए नहीं बनी थी। यह पार्टी 105 साल पहले पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए बनी थी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Punjab News Punjab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।