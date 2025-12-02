अकाली दल की जरूरत नहीं, अकेले काफी; कैप्टन अमरिंदर के बयान पर भाजपा का जवाब
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में सरकार बनाने के लिए अकाली दल से गठबंधन जरूरी बताने को भाजपा ने नकार दिया है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहाकि कैप्टन साहब बड़े हैं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा है। पार्टी पहले दिन से क्लियर है, 117 सीटों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी गतिविधि कर रही है। संगठन के ढांचे का विस्तार कर रही है। पार्टी 117 सीटों पर पार्टी संगठनात्मक कार्य कर रही है। पार्टी पंजाब की सभी सीटों पर अकेले लड़ने को लेकर तैयार है। हमने 2022 के विधानसभा और 2024 की लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़े थे। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि भाजपा पंजाब में अकेले सरकार नहीं बना सकती। अगर अकाली दल से गठबंधन न हुआ तो 2027 तो क्या 2032 में भी सरकार बनाने की बात भूल जाए। इसके लिए कई चुनाव लड़ने पड़ेंगे।
कैप्टन ने कहा था-गांवों में भाजपा का आधार नहीं
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर भाजपा को 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव जीतना है तो अकाली के साथ ही जाना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पंजाब की जटिल राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों की मजबूती केवल स्थानीय गठबंधन के माध्यम से ही संभव हो सकती है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का आधार नहीं है, लेकिन अकाली दल का है। इसलिए दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तभी पंजाब में सरकार पॉसिबल है। अगर भाजपा का अकाली दल से गठबंधन नहीं हाता तो सरकार बनाने के लिए 2027 और 2032 भूल जाओ।
हरसिमरत ने कैप्टन की बात का किया समर्थन
कैप्टन के बयान पर अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि भाजपा कभी अकेले सरकार नहीं बन पाएगी। इनके पूर्व प्रधान जाखड़ साहब हों या कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सब ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। लेकिन यहां दिल्ली में बैठे बीजेपी को जो एडवाइज करने वाले लोग हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इनके कंधों पर बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, अगर अकाली दल के साथ गठबंधन होता है। इसलिए वे इनके कान में फूंक भरते रहते हैं। हरसिमरत ने कैप्टन के बयान पर कहा कि इनकी बात इनकी सही है, 2032 में भी सरकार बनने के कोई चांस नहीं हैं। मगर, गठजोड़ से सरकार बन सकती है। गठजोड़ भी तभी होगा जब पंजाब के मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा क्योंकि अकाली दल सत्ता के लिए नहीं बनी थी। यह पार्टी 105 साल पहले पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए बनी थी।
