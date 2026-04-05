बीजेपी ऑफिस ब्लास्ट केस: दो मुख्य आरोपी रेवाड़ी से गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन से पकड़ा
दो आरोपियों को रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। वह वंदे भारत से आगे जाने की फिराक में थे। अमनप्रीत टैक्सी चलाता था और गुरतेज चंडीगढ़ में ही बाइक राइडर का काम करता था। विदेश में बैठे उनके आका ने इन्हें ही यह टास्क दिया था। इनके पास से पिस्तौल भी रिकवर की गई है।
चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के ऑफिस के बाहर एक अप्रैल को हुए धमाके के मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने रविवार को यह जानकारी दी। डीजीपी ने चंडीगढ़ में प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि मामले के आरोपी गुरतेज सिंह और अमनप्रीत सिंह को शनिवार रात को हरियाणा एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑप्रेशन में रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी पंजाब के रोपड़ के मोरिंडा थाना क्षेत्र के रतनगढ़ गांव के रहने वाले हैं। दो आरोपियों को रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। वह वंदे भारत से आगे जाने की फिराक में थे। अमनप्रीत टैक्सी चलाता था और गुरतेज चंडीगढ़ में ही बाइक राइडर का काम करता था। विदेश में बैठे उनके आका ने इन्हें ही यह टास्क दिया था। इनके पास से पिस्तौल भी रिकवर की गई है।
एक आरोपी आदतन अपराधी, मोहाली-हिमाचल में केस दर्ज
अमनप्रीत सिंह के खिलाफ चोरी के एक मामले में मोहाली में पहले से केस दर्ज है। हिमाचल के बिलासपुर में उसके खिलाफ झपटमारी का एक और मामला दर्ज है। आरोपी गुरतेज सिंह छह महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए पुर्तगाल स्थित बलजोत सिंह (जोट) के संपर्क में आया था। उसे 28 मार्च को गुरतेज को पंजाब के बलाचौर क्षेत्र से हथगोले और अन्य हथियारों की एक खेप लेने को कहा गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था और पुर्तगाल और जर्मनी स्थित सरगना इसे चला रहे थे। प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के सुखजिंदर सिंह बब्बर ने घटना वाले दिन ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस धमाके की जिम्मेदारी ली थी। 1 अप्रैल को सेक्टर 37 स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर शाम लगभग पांच बजे धमाका हुआ। धमाके की वजह से आसपास खड़ी कारों की खिड़कियां टूट गईं और एक स्कूटर को नुकसान पहुंचा। हालांकि, कोई हताहत नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में इसे देसी बम बताया गया था, लेकिन बाद में यह हथगोला निकला।
अब तक 7 गिरफ्तार
डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त ऑप्रेशन में चंडीगढ़ ब्लास्ट केस सुलझा लिया है। अब तक इस मामले में कुल सात गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें पहले पांच आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित एक मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। पुलिस ने एक हथगोला और .30 बोर की एक जिगाना पिस्तौल बरामद की है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए पहले पांच आरोपियों में बलविंदर लाल उर्फ शमी (गांव माजरी, एसबीएस नगर), जसवीर सिंह उर्फ जस्सी (गांव भरापुर, एसबीएस नगर), चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी (गांव सुजावलपुर, एसबीएस नगर), रूबल चौहान (गांव थाना, शिमला) और मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा (धूरी, संगरूर) शामिल हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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