अब्दाली की तरह... केजरीवाल के PM मोदी पर औरंगजेब वाले तंज से भड़की BJP ने किया पलटवार

पंजाब में मंत्री के खिलाफ ईडी की रेड और गिरफ्तारी के बाद भाजपा और आप के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के ऊपर औरंगजेब वाला तंज कसा। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा की तरफ से केजरीवाल को अहमद शाह अब्दाली करार दिया गया।

पंजाब में जारी राजनीतिक उठा पटक के बीच मुगल बादशाहों के नाम एक बार फिर से चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर भाजपा ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शनिवार को केजरीवाल को अहमद शाह अब्दाली करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुगल शासकों के नाम इसलिए याद हैं क्योंकि उनके काम भी उन्हीं मुगल शासकों की तरह हैं।

मीडिया से बात करते हुए बिट्टू ने केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "उन्हें (केजरीवाल और भगवंत मान को) मुगल शासकों के नाम इसलिए याद हैं क्योंकि उनका काम मुगल शासकों जैसा है। अफगान शासक अब्दाली के बारे में तो सबने पढ़ा है। लेकिन क्या किसी ने उसे देखा है? पंजाब ने अहमद शाह अब्दाली को फिर से देखा है और वही अहमद शाह अब्दाली केजरीवाल हैं।"

अरविंद केजरीवाल ने की पीएम मोदी की औरंगजेब से तुलना केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की छापेमारी को लेकर मोदी की आलोचना की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को डराकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "से ही बंगाल चुनाव खत्म हुए, मोदी जी ने पंजाब में रोज ईडी की छापेमारी शुरू कर दी है। पिछले कुछ साल में मोदी जी ने पंजाब के साथ बहुत धोखा किया है। पंजाबियों को तरह-तरह से प्रताड़ित किया है।''

मोदी ने बेईमानी से देश के हिस्सों पर कब्जा किया है: केजरीवाल केजरीवाल ने कहा, "पंजाब गुरुओं की धरती है। कई सौ साल पहले औरंगजेब ने जुर्म और अत्याचार के जरिए देश के कई भागों पर कब्जा कर लिया। मोदी जी ने भी बेईमानी से देश के कई हिस्सों पर कब्जा किया है... औरंगजेब बाद में पंजाब पहुंचा था और मोदी जी भी अब पंजाब पहुंचे हैं। औरंगजेब ने गुरुओं पर अत्याचार किए। मोदी जी भी पंजाबियों पर अत्याचार कर रहे हैं। पर गुरुओं ने बलिदान देकर औरंगजेब का सामना किया और लोगों को बचाया। आज गुरुओं के बलिदान से प्रेरणा लेकर पंजाब मोदी जी के अत्याचार का सामना करेगा और पूरे देश को उनके अत्याचार से बचाएगा।''