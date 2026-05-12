संजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी-रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

संजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी-रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
100 करोड़ से अधिक के फर्जी जीएसटी बिल और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है।
100 करोड़ से अधिक के फर्जी जीएसटी बिल और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। संजीव अरोड़ा ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान न तो वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया और न ही उन्हें कानून के तहत उपलब्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान की गई। उनका आरोप है कि कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और केंद्रीय एजेंसी ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया।
अरोड़ा के वकील बोले, जीएसटी का भुगतान हुआ
सुनवाई के दौरान संजीव अरोड़ा के वकील ने कहा कि उनकी फर्म रजिस्ट्रर है। उन्होंने जितने भी मोबाइल फोन खरीदे हैं, उनके बिल है। जीएसटी का भुगतान हुआ है। कंपनी की कैश बुक और बैंक खाते से मैच करते हैं। उनकी कंपनी की तरफ से कोई फ्रॉड नहीं किया गया। ईडी के वकील से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जबाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अदालत ने अगले 14 मई को सुनवाई करने का फैसला लिया।
ईडी की रिमांड पर हैं मंत्री
ईडी ने संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें देर रात गुरुग्राम की एक विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अरोड़ा को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया।
अरोड़ा के महकमों को तीन अन्य मंत्रियों में बांटा
इस बीच, पंजाब सरकार ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद उनके महकमों को तीन अन्य मंत्रियों में बांट दिया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सौंध को बिजली मंत्रालय, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को स्थानीय निकाय मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलमेंट मंत्री अमन अरोड़ा को उद्योग मंत्रालय सौंप दिया गया है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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