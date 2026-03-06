भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा, पंजाब में सस्ती हुई बिजली! जानें- नई दरें, कब से होंगी लागू?
राज्य में ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरों को पांच रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है, जो देश में सबसे कम है। इससे राज्य में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।
पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मान सरकार ने बिजली दरों में रिकॉर्ड कटौती की है। नए टैरिफ आदेश के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में 1.5 रुपये प्रति यूनिट तक कमी की गई है। नई दरों में कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ने बताया कि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 79 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है, जबकि इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 74 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है।
राज्य में ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरों को पांच रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है, जो देश में सबसे कम है। इससे राज्य में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। इस कटौती का लाभ अगले महीने यानी 1 अप्रैल 2026 से पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
फ्री यूनिट वाले उपभोक्ताओं को भी फायदा
पंजाब सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देती है। इस तरह से दो महीने के बिल के हिसाब से 600 यूनिट फ्री मिलती हैं। इससे ज्यादा बिजली यूनिट खर्च करने पर उपभोक्ताओं को पूरा बिल देना होता है। ऐसे में नई दरों के बाद 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों का बिल भी अब कम आएगा।
पहली बार मुनाफा कमाने वाली कम्पनी बनी PSPCL
नए टैरिफ आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य की बिजली वितरण कंपनी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यकाल में पहली बार एक कुशल और मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनी है। कंपनी को ए प्लस रेटिंग मिली है और वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 2634 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया गया है।
