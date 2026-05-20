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बड़ा खुलासा! इंस्टा पर दोस्ती से प्यार तक... रिश्ता टूटा तो कनाडा से आकर पंजाबी सिंगर इंदर कौर को मार डाला

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की उभरती गायिका इंदर कौर की निर्मम हत्या ने पूरे पंजाब को सदमे में डाल दिया है। 29 वर्षीय गायिका का शव मंगलवार को खन्ना के निकट गांव कुब्बा के पास सरहिंद नहर से बरामद किया गया

बड़ा खुलासा! इंस्टा पर दोस्ती से प्यार तक... रिश्ता टूटा तो कनाडा से आकर पंजाबी सिंगर इंदर कौर को मार डाला

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की उभरती गायिका इंदर कौर की निर्मम हत्या ने पूरे पंजाब को सदमे में डाल दिया है। 29 वर्षीय गायिका का शव मंगलवार को खन्ना के निकट गांव कुब्बा के पास सरहिंद नहर (नीलोन) से बरामद किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या उसके कथित प्रेमी सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा ने की, जो पहले से शादीशुदा था। आरोपी हत्या के बाद नेपाल होते हुए कनाडा भाग गया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता यशिंदर कौर (इंदर कौर) को 13 मई को लुधियाना की जमालपुर कॉलोनी से किराने का सामान खरीदने के लिए निकलने के बाद अगवा कर लिया गया था। एक सप्ताह बाद मंगलवार को उसका शव नहर से मिला। परिवार का आरोप है कि इंदर कौर ने जब आरोपी की शादी और दो बच्चों की जानकारी मिलने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया तो सुखविंदर सिंह ने उसकी हत्या की साजिश रची।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर टूटा रिश्ता

परिवार के मुताबिक, इंदर कौर ने पांच साल पहले गायन से दूरी बनाकर बुटीक और मेकअप स्टूडियो चलाना शुरू किया था। करीब तीन साल पहले इंस्टाग्राम पर सुखविंदर सिंह (37 ) से उसकी मुलाकात हुई। परिवार को शुरू में इस रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन जब इंदर को पता चला कि सुखविंदर सिंह पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, तो उसने सुखविंदर से दूरी बना ली और रिश्ता तोड़ दिया। इसी बात से वह भड़क गया और घटना को अंजाम दिया।

अपहरण और हत्या की साजिश

पीड़िता के भाई जोतिंदर सिंह ने बताया कि 13 मई को शाम 6:30 बजे इंदर कौर सफेद फोर्ड फिगो कार में घर से निकली और लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस से शिकायत की गई। उन्होंने बताया कि परिवार की जांच में पता चला कि सुखविंदर सिंह अपने पिता प्रीतम सिंह, दोस्त करमजीत सिंह और अन्य साथियों के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर इंदर का अपहरण कर लिया था और बाद में घटना को अंजाम दिया।

बताया गया कि आरोपी कनाडा से नेपाल होते हुए 29 अप्रैल को पंजाब पहुंचा और अपहरण के लिए मोगा से दो टैक्सियां किराये पर ली थी। बताया जा रहा है कि नहर किनारे हत्या के बाद आरोपी ने उसी नेपाल रूट का इस्तेमाल कर कनाडा भाग गया। पुलिस ने मंगलवार सुबह 11 बजे नहर से शव बरामद किया। शव सड़ चुका था। कार पहले ही नहर से निकाली जा चुकी थी।

क्या कह रही पुलिस?

लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त इंदरजीत सिंह बोपराई ने बताया कि टीम ने शव बरामद किया और परिवार ने पहचान की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन प्रारंभिक जांच में संदेह है कि हत्या धारदार हथियार से की गई। पुलिस ने प्रीतम सिंह और करमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सुखविंदर सिंह पर फरार है और उसकी तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी और सहयोगियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या), 140(1) (अपहरण), 3(5) (सामान्य इरादा) तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच जारी है, आगे और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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