पंजाब में बड़ा उलटफेर, बीबी जागीर कौर की घर वापसी; फिर अकाली दल में हुईं शामिल
बीबी जागीर कौर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा मानी जाती हैं। इस मौके पर बीबी जागीर कौर ने कहा कि पुनर सुरजीत ग्रुप के मकसद पूरे नहीं हो पाए और इस वक्त अकाली दल को मजबूत करना ही समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की पूर्व अध्यक्ष एवं पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री बीबी जागीर कौर रविवार को एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल (बादल) में शामिल हो गईं। उन्होंने शिअद (पुनर सुरजीत) से अपना नाता तोड़ते हुए अकाली दल में घर वापसी की है। कपूरथला जिले के भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र के गांव बेगोवाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में बीबी जागीर कौर अकाली दल में शामिल हुईं। बीबी जागीर कौर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा मानी जाती हैं। इस मौके पर बीबी जागीर कौर ने कहा कि पुनर सुरजीत ग्रुप के मकसद पूरे नहीं हो पाए और इस वक्त अकाली दल को मजबूत करना ही समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
सुखबीर बादल बोले- पार्टी को मजबूती मिलेगी
सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बीबी जागीर कौर के शिरोमणि अकाली दल (बादल) में शामिल होने से पार्टी को बहुत बल मिला है। उनकी वापसी से दोआबा क्षेत्र में अकाली दल और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से हम अलग हुए थे, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल को मजबूत करने के लिए दोबारा एकजुट हुए हैं। आज पंजाब को बचाने की जरूरत है। दिल्ली के लुटेरों ने पिछले 10 वर्षों में पंजाब को तबाह कर दिया है। प्रदेश में गुंडागर्दी और गैंगस्टरों का राज हो चुका है।
नवंबर 2022 में शिअद ने किया था निष्कासित
नवंबर 2022 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के चलते बीबी जागीर कौर को शिरोमणि अकाली दल से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने एसजीपीसी अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था।मार्च 2024 में उन्होंने दोबारा अकाली दल में वापसी की थी, लेकिन अगस्त 2025 में सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व को लेकर मतभेदों के चलते पार्टी से अलग होकर शिअद (पुनर सुरजीत) के साथ जुड़ गई थीं।
गठबंधन पर शिअद-बीजेपी के बीच बातचीत जारी
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए शिअद और बीजेपी के एक साथ आने की अटकलों के बीच सीट बंटवारे की बातें चल रही हैं। सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसी महीने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी सीआर पाटिल 17 नवंबर को पंजाब का दौरा कर सकते हैं। पाटिल चंडीगढ़ में प्रदेश बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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