'घुटने बदलवाने के बाद भांगड़ा'! AAP के हेल्थ कार्ड वीडियो पर सियासी बवाल

वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों- शिरोमणि अकाली दल (SAD) और कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि झूठे प्रचार और पब्लिसिटी के लिए बुजुर्गों को प्रोपगैंडा का मोहरा बनाया जा रहा है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक झांकी का वीडियो अब बड़े सियासी तूफान की वजह बन गया है। आप की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में वरिष्ठ नागरिक झांकी के दौरान भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। इस झांकी के जरिए भगवंत मान सरकार की 10 लाख रुपए वाली 'स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड योजना' का प्रचार किया जा रहा था, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि मुफ्त में घुटने बदलवाने (Knee Replacement) के बाद बुजुर्ग खुशी से नाच रहे हैं।

वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों- शिरोमणि अकाली दल (SAD) और कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि झूठे प्रचार और पब्लिसिटी के लिए बुजुर्गों को प्रोपगैंडा का मोहरा बनाया जा रहा है।

'झूठ का तमाशा और बुजुर्गों की बेइज्जती' शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने इस वीडियो पर कड़ा हमला बोलते हुए इसे '15 अगस्त के पावन पर्व पर झूठ का तमाशा' करार दिया।

मजीठिया ने कहा, "पब्लिसिटी की भूख मिटाने के लिए भगवंत मान ने पवित्र स्वतंत्रता दिवस को झूठे प्रचार का मंच बना दिया। जिन लोगों का कभी घुटने का ऑपरेशन हुआ ही नहीं, उन्हें नचाकर फर्जी लाभार्थी बनाकर पेश किया जा रहा है। क्या यही पंजाब की 'हेल्थ क्रांति' है? पंजाब के अस्पतालों को कैमरों और विज्ञापनों की नहीं, बल्कि डॉक्टरों और दवाइयों की जरूरत है।"

मजीठिया ने यह भी दावा किया कि झांकी में नचाए गए कई लोग असल में स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी थे, जिन्हें लाभार्थी बताकर पेश किया गया।

'हमारे बुजुर्ग पब्लिसिटी का सामान नहीं: कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के दिग्गजों ने भी इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार को घेरा।

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम भगवंत मान से अपील करते हैं कि वे अपने सस्ते राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब की शान हमारे बुजुर्गों को भांगड़ा करवाकर उनका अपमान न करें।"

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि बुजुर्गों को कैमरों के सामने नचाकर तथाकथित स्वास्थ्य क्रांति का चेहरा बनाना बेहद शर्मनाक है। अगर ये आरोप सच हैं, तो यह न केवल भ्रामक प्रचार है बल्कि पंजाब की जनता और बुजुर्गों का सीधा अपमान है।