भगवंत मान ही होंगे आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम फेस, चुनाव से पहले केजरीवाल का ऐलान
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान ही अगले चुनाव में पार्टी की ओर से सीएम फेस होंगे।
अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम फेस से पर्दा उठा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ही विधानसभा चुनाव में आप के सीएम फेस होंगे। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बठिंडा में इसका ऐलान किया। बठिंडा में रोड शो में उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव भगवंत मान के नेतृत्व में ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि इस बार नवंबर में ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। इससे हमारे पास अब सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं।
केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 सालों में पंजाब में कई मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पहली बार भगवंत मान जैसा ईमानदार सीएम आया है। जो सरकारी पैसे की बचत कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल लोगों को सुविधाएं देने में कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बठिडा निगम चुनाव में लोगों ने भारी जीत दर्ज करवाई है। रोड शो में लोगों के मैं चेहरे देख रहा था। 4 साल हो गए हमें सरकार चलाते हुए। पुरानी सरकारें जो होती थी, चाहे अकाली दल हो या कोई और। जनता जूते लेकर उन्हें मारने के लिए खड़ी होती थी।
जनता को हमारा काम पसंद आ रहा
केजरीवाल ने कहा कि आज 4 साल हमारी सरकार को हो गए है। जनता के चेहरे पर बहुत खुशी हमने देखी। दिल हमारा भी खुश हो गया। हम राजनीति में काम करने आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज 4 साल बाद जनता हमारा काम पसंद कर रही है। मैं 2022 में चुनाव के समय बठिंडा आया था। उस समय लोगों ने बताया था कि लोगों से एक जोजो टैक्स लिया जाता है, अब वो जोजो टैक्स भी बठिंडा में खत्म हो गया। कोई लूट-खसूट नहीं है। ये सरकार भगवंत मान की ईमानदार सरकार है।
आम आदमी पार्टी जो लोगों की पार्टी है
उन्होंने कहा कि आज पंजाब में 4 पार्टियां हैं। एक पार्टी को लोग गुस्से से चिट्टा पार्टी कहते हैं। उनके समय में खूब चिट्टा बिकता था। उस पार्टी को लोग नफरत से बेअदबी पार्टी भी बोलते हैं। उनके टाइम में खूब बेअदबी हुई थी। दूसरी पार्टी झगड़ा पार्टी है। उनके नेताओं में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तीसरी पार्टी ई.डी. पाटी है, वह लोगों के पीछे ई.डी. लगाकर धमकाती है। चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो लोगों की पार्टी है।
मान पर कोई आरोप लगता तो मोदी इन्हें भी नहीं छोड़ते
केजरीवाल ने कहा कि हमें भगवंत मान को दोबारा से सीएम बनाना है। मान को इसलिए दोबारा सीएम बनाना है, क्योंकि जितने सीएम आए सब पर आरोप लगे लेकिन पिछले 4 साल में मान पर कोई आरोप नहीं है। अगर मान पर कोई आरोप लगता तो मोदी इन्हें छोड़ते नहीं। इनके पीछे भी ई.डी. लगा देते। मान हर मां बहन को हजार, डेढ़ हजार रुपए खातों में भेजेंगे। बिजली जनता को मुफ्त मिल रही है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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