अकाल तख्त के सामने पेश होंगे सारे सिख विधायक, भगवंत मान बोले- स्वीकार होगा फैसला
अकाल तख्त से तलब किए जाने के बाद भगवंत मान ने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी सिख विधायक और मंत्री अकाल तख्त के सामने पेश होकर लिखित में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त ने उन्हें निजी तौर पर तलब नहीं किया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सभी सिख विधायक और मंत्री सोमवार को अकाल तख्त के सामने पेश होकर लिखित में अपना जवाब सौपेंगे। अकाल तख्त ने बेअदबी कानून को लेकर विधायकों और मंत्रियों को तलब किया था। अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने 'जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026' पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इसे सिख पंथ से परामर्श किए बिना लागू किया गया।
अकाल तख्त ने क्यों किया है तलब
सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने इससे पहले पंजाब सरकार से कहा था कि वह कानून से उन प्रावधानों को हटाए जो 'गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और संगत (सिख समुदाय) की भावनाओं के खिलाफ' हैं।
वायरल वीडियो पर भी भगवंत मान की सफाई
भगवंत मान ने कहा कि अकाल तख्त जो भी फैसला सुनाएगा उसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर तलब नहीं किया गया है। ऐसे में पार्टी के मंत्री और विधायक अपना पक्ष रखेंगे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां भी मंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। भगवंत मान ने अपने एक कथित वायरल वीडियो का भी जिक्र किया और कहा कि वह वीडियो फर्जी है। उन्होंने कहा, इसे एआई से तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि ओरिजिनल वीडियो श्री अकालतख्त साहिब को संपा जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उका वीडियो मास्क तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार कभी कल्पना भी नहीं कर सकती की श्री अकाल कथ्क साहिब से टकराव हो। सीएम मान ने कहा कि कुझ जगहों पर गुरुद्वारों के बाहर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बाद को दंड दिया गया था तब भी ऐसा माहौल नहीं था।
इसी बीच अयोध्या दौरे से लौटे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में लव, कुश और माता जानकी को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि प्रस्तावित मंदिर भगवान वाल्मीकि मंदिर के निकट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद यह घोषणा करते हुए उन्हें खुशी हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अमृतसर में रहकर रामायण की रचना की थी तथा माता सीता, लव और कुश का भी इस स्थान से संबंध रहा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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