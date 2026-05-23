आवारा कुत्तों को लेकर भगवंत मान का यूटर्न, बोले- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने पहले आवारा कुत्तों के सफाई का अभियान शुरू करने की बात कही थी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा है कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्तों का सफाया किया जाएगा। उनके इस बयान की काफी आलोचना भी हो रही थी। मुख्यमंत्री मान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 19 मई, 2026 के आदेश का अक्षरश: पालन करेगी। अदालत के निर्देशों के अनुसार, हम भीड़भाड़ वाले सभी सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार डर के बिना घूम सकें।'
दया मृत्यु जैसे कदम भी उठाए जाएंगे
मान ने लिखा, 'हम कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल बनाएंगे और उनका रखरखाव करेंगे, जहां उनकी ठीक से देखभाल की जा सके।' उन्होंने कहा कि पागल, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या खतरनाक और आक्रामक कुत्तों के मामले में, जो मानव के लिए खतरा पैदा करते हों, कानून के तहत दया-मृत्यु जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) नियमों के अनुसार ही की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मानव जीवन के खतरे को कम करने के लिए पागल, लाइलाज बीमार और आक्रामक कुत्तों को दया-मृत्यु की अनुमति दी है। अपनी तरह के इस पहले आदेश में शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी कि जब इंसानों की सुरक्षा और जान की तुलना जानवरों के कल्याण से की जाती है, तो संवैधानिक संतुलन निश्चित रूप से मानव जीवन के संरक्षण और सुरक्षा के पक्ष में झुकेगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सात नवंबर, 2025 के आदेश को वापस लेने या बदलने के अनुरोध वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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