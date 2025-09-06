bhagwant mann health update why he had to be admitted in hospital क्यों अचानक बिगड़ गई थी भगवंत मान की तबीयत? मनीष सिसोदिया ने दिया हेल्थ अपडेट, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindi Newsपंजाब न्यूज़bhagwant mann health update why he had to be admitted in hospital

क्यों अचानक बिगड़ गई थी भगवंत मान की तबीयत? मनीष सिसोदिया ने दिया हेल्थ अपडेट

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अचनाक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब उनकी हालत स्थिर है। 

Ankit Ojha पीटीआईSat, 6 Sep 2025 01:05 PM
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मान (51) को शुक्रवार शाम थकान और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार, मान फिलहाल निगरानी में हैं। मान से मुलाकात के बाद सिसोदिया ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री पिछले दो-तीन दिनों से अस्वस्थ थे।

आप के पंजाब प्रभारी सिसोदिया ने कहा, ‘मान के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन था।’ इससे पहले, उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। सिसोदिया ने कहा, ‘कल शाम उनकी नाड़ी की गति कम हो गई और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से उन्हें निगरानी में रखा गया है।’

उन्होंने कहा, ‘उनकी हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार, उन्हें एक-दो दिन और अस्पताल में रहना होगा।’ मान के साथ अपनी बातचीत के बारे में सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर बात की।

शुक्रवार को मान की अध्यक्षता में होने वाली पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक उनके बीमार पड़ने के कारण स्थगित कर दी गई थी। पंजाब भारी बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है और गुरुवार तक 1.71 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। सूमान के बीमार पड़ने की खबर के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे।

केजरीवाल बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार शाम पंजाब पहुंचे थे और पहले उनका मुख्यमंत्री के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का कार्यक्रम था। हालांकि, मान की अनुपस्थिति में केजरीवाल बाद में कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने चले गए।

