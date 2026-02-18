व्यापारियों की मदद के लिए मान सरकार का बड़ा ऐक्शन, पंजाब ट्रेड कमीशन लॉन्च
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के व्यापरियों के काम को आसान बनाने के लिए बड़ा ऐक्शन लिया है। सरकार की तरफ से राज्य में पंजाब ट्रेड कमीशन को लॉन्च किया गया है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक इस कमीशन से राज्य के व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को मदद मिलेगी।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के व्यापारी और छोटे दुकानदारों को मजबूत करने के लिए नया कदम उठाया है। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब ट्रेड कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। पंजाब के फाइनेंस, एक्साइज और टेक्सेशल और प्लानिंग मंत्री हरदीप सिंह चीमा ने कहा कि यह पहल राज्य की आर्थिकता को चलाने वाले लोगों के लिए गवर्नेंस को और ज्यादा आसान बनाने और जवाबदेह बनाने का काम करेगी।
मान सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कि कमीशन का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि व्यापारियों को रूटीन अप्रूवल, डिपार्टमेंटल क्लीयरेंस और रोज़ाना के बिज़नेस ऑपरेशन के लिए ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें। सालों से, छोटे व्यापारी और दुकानदार छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए भी कई ऑफिस के चक्कर लगाकर अपना कीमती समय बर्बाद करने को मजबूर हैं। यह बदलना चाहिए, और मौजूदा सरकार इसे बदलने के लिए पक्की है। उन्होंने कहा कि पंजाब ट्रेड कमीशन व्यापारी समुदाय का समय, मेहनत और पैसा बचाने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह उनके मुद्दों के जल्दी और आसानी से हल के लिए एक ऑर्गनाइज़्ड सिस्टम, साफ जवाबदेही और समय पर समाधान देगा ताकि दिक्कतें हमेशा के लिए लटकी न रहें।
इस पहल की तैयारी में, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा में रिव्यू मीटिंग हुईं। इन मीटिंग में, सरकारी नुमाइंदों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित टीमों ने कमीशन को असरदार तरीके से लागू करने के लिए लोकल दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ट्रेडर्स के साथ ऑपरेशनल तरीकों और जिला लेवल पर तालमेल पर चर्चा की।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि व्यापारी और छोटे बिजनेस राज्य की आर्थिकता की रीढ़ हैं। हमारी सरकार एक ऐसा पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, जहाँ ईमानदार बिजनेसमैन कागजी कार्रवाई, देरी और फालतू झंझटों में फंसने के बजाय अपने काम को बढ़ाने पर फोकस कर सकें। उन्होंने दोहराया कि पंजाब ट्रेड कमीशन को पब्लिक सर्विस, पारदर्शिता और बिजनेस करने में आसानी की भावना के साथ बनाया जाएगा। व्यापारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सहायता ,मार्गदर्शन और तुरंत हल मिलेंगे, जिससे यह पक्का होगा कि शासन उनके विरूद्ध नहीं, बल्कि उनके हित में काम करे।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
