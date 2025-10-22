भगवंत मान सरकार का दावा, पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 90 प्रतिशत की कमी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: पंजाब में भगवंत मान सरकार ने बड़ा दावा किया है। राज्य सरकार का कहना है कि 2021 की तुलना में 2025 में पराली जलाने के मामलों में 90 प्रतिशत की कमी आई है। किसानों की सक्रिय भागीदारी और नई तकनीकों के सहयोग से प्रदूषण पर यह बड़ी विजय हासिल हुई है।

Wed, 22 Oct 2025 09:16 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब में भगवंत मान सरकार ने बड़ा दावा किया है। राज्य सरकार का कहना है कि 2021 की तुलना में 2025 में पराली जलाने के मामलों में 90 प्रतिशत की कमी आई है। किसानों की सक्रिय भागीदारी और नई तकनीकों के सहयोग से प्रदूषण पर यह बड़ी विजय हासिल हुई है। आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के कुल 4327 मामले दर्ज हुए थे। लेकिन 2025 में यही संख्या घटकर केवल 415 रह गई। सरकार की माने तो यह कोई छोटा बदलाव नहीं, बल्कि करीब 90 फीसदी की रिकॉर्ड कमी है।

दरअसल, मान सरकार ने पराली प्रबंधन को खेतों में उतारा। हर जिले में अभियान छेड़ा। हजारों CRM मशीनें किसानों को दी गईं ताकि वे पराली को खेत में ही दबाकर मिट्टी में मिलाएं, न कि आग लगाएं। गांव-गांव में टीमें बनाई गईं, ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग हुई और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि एक भी आग न लगे। इस सख्ती और रणनीति का असर संगरूर, बठिंडा, लुधियाना जैसे उन जिलों में सबसे ज्यादा दिखा जो हर साल पराली की सबसे बड़ी समस्या माने जाते थे। जहां पहले हजारों मामले आते थे, वहीं अब इन जिलों में गिनती सैकड़ों से भी नीचे आ गई। कई जगह तो पराली जलाने की घटनाएं शून्य के करीब पहुंच चुकी हैं।

दावा है कि सरकार की आक्रामक रणनीति का असर सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि हवा में भी महसूस किया गया। अक्टूबर 2025 में लुधियाना, पटियाला और अमृतसर जैसे बड़े औद्योगिक और कृषि जिलों में AQI पिछले वर्षों के मुकाबले 25 से 40 प्रतिशत तक सुधरा। इसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर की हवा पर भी पड़ा। अब पंजाब के खेतों से उठने वाला धुआं पहले जैसा घना नहीं रहा, और पंजाब की पहचान अब प्रदूषण से नहीं बल्कि समाधान से जुड़ रही है।

सबसे बड़ी बात यह रही कि इस अभियान में किसानों को दुश्मन नहीं, बल्कि साथी बनाया गया। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि पराली प्रबंधन में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। किसान भी आगे आए और बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल किया। कई गांवों में किसान आपस में मिलकर मशीनें चला रहे हैं, पराली से खाद और ऊर्जा बना रहे हैं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में राज्य में पराली जलाने की मात्रा में भारी गिरावट आई। इस दौरान कुल 10,909 ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2023 के 36,663 मामलों की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत कम हैं। अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में 49,922, 2021 में 71,304, 2020 में 76,590, 2019 में 55,210 और 2018 में 50,590 मामले सामने आए थे। वहीं 2025 में यह संख्या मात्र 415 रह गई है।

