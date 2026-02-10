Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Bhagwant Mann appealed avoid rumours and lies being spread by opposition Health Scheme
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को लेकर फैलाए जा रहे झूठ से बचें, भगवंत मान ने पंजाब के लोगों से की अपील

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को लेकर फैलाए जा रहे झूठ से बचें, भगवंत मान ने पंजाब के लोगों से की अपील

संक्षेप:

'मुख्यमंत्री सेहत योजना' पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य बनाती है, जहां हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध है। CM मान ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। इससे विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर बीमारी के इलाज का वित्तीय बोझ काफी कम होगा।

Feb 10, 2026 10:13 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यवासियों से अपील की है कि 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के बारे में विरोधी ताकतों की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों और झूठ से बचें। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें जानबूझकर इस योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोगों को इससे वंचित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना जनकल्याण के लिए शुरू की गई है और इसका उद्देश्य हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

'मुख्यमंत्री सेहत योजना' पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य बनाती है, जहां हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध है। CM मान ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। इससे विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर बीमारी के इलाज का वित्तीय बोझ काफी कम होगा। योजना के तहत लगभग 2,600 बीमारियों और इलाज सेवाओं के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में पूरा इलाज, जांच से लेकर डिस्चार्ज तक कैशलेस रहेगा। सरकार अस्पतालों को सीधे भुगतान करेगी, जिससे लाभार्थियों से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा।

क्या है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य नागरिक स्वास्थ्य कार्ड के लिए पात्र हैं। लोग आधार कार्ड या वोटर कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन या सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना को लोगों ने भरपूर स्वागत किया है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है, जो पहले महंगे इलाज के कारण परेशान रहते थे।

तय दरों पर इलाज के लिए बाध्य

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों की जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि पैनल में शामिल सभी अस्पताल निर्धारित दरों पर इलाज देने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई अस्पताल लाभार्थी से पैसे मांगता है, तो शिकायत पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दंडात्मक और मिसाली कार्रवाई होगी। भगवंत सिंह मान ने पंजाब विरोधी ताकतों की ओर से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी को सिरे से खारिज किया और कहा कि विपक्ष की बेतुकी बयानबाजी का मकसद केवल लोगों को निराश करना है।

मुख्यमंत्री ने की खास अपील

अंत में मुख्यमंत्री ने पंजाबियों से अपील की कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं, जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि परिवारों को आर्थिक मजबूती भी देती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अनुसार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' पंजाब सरकार की लोक भलाई वाली नीतियों का एक प्रमुख हिस्सा है, जो हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

Punjab Bhagwant Mann

