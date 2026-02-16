अटारी-वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला, जानें न्यू टाइमिंग
सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अमृतसर में स्थित अटारी-वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव की घोषणा की है। यह समय सूर्यास्त के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पंजाब के अमृतसर में स्थित अटारी-वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव की घोषणा की है। यह समय सूर्यास्त के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। यह बदलाव हर साल मौसम और दिन की रोशनी को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने मीडिया को बताया कि पहले यह सेरेमनी शाम साढ़े चार से पांच बजे तक होती थी, लेकिन अब 16 फरवरी 2026 से नया समय लागू किया गया है।
नए शेड्यूल के अनुसार, रिट्रीट परेड अब शाम पांच बजे से साढ़े पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। यह बदलाव हर साल मौसम और दिन की रोशनी को ध्यान में रखकर किया जाता है। पर्यटकों से अपील की है कि वे दोपहर करीब तीन बजे तक बॉर्डर पहुंच जाएं ताकि प्रवेश, बैठने और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे पूरी परेड का आनंद ले सकें।
गेट बंद रहेंगे, हाथ अब भी नहीं मिलेंगे
बीटिंग रिट्रीट समारोह अमृतसर-अटारी बॉर्डर पर रोज होता है। इसे देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान सैन्य शौर्य और अनुशासन का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। यह समारोह हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले दोनों पक्षों के सैनिकों द्वारा एक धमाकेदार परेड के साथ शुरू होता है और दोनों देशों के झंडों को पूरी तरह से समन्वित तरीके से नीचे उतारने के साथ समाप्त होता है। भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल के जवान जबरदस्त परेड करते हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स भी अपने देश के लिए परेड में हिस्सा लेते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अब सीमा पर गेट बंद रखे जाते हैं और दोनों देशों के जवान हाथ भी नहीं मिलाते।
ऑपरेशन सिंदूर में 12 दिन बंद रही सेरेमनी
अमृतसर के पास अटारी-वाघा बॉर्डर पर होने वाली यह रिट्रीट सेरेमनी 1959 से शुरू हुई थी। दोनों देशों के सैनिकों की जोशीली परेड के कारण यह सेरेमनी दुनियाभर में मशहूर है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में छह मई की देर रात पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिससे दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया था। तब रिट्रीट सेरेमनी को स्थगित कर दिया गया था। 12 दिन बाद 20 मई 2025 को सीमा सुरक्षा बल का यह कार्यक्रम फिर से आम जनता के लिए खोला गया था।
