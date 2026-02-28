Hindustan Hindi News
टीम प्लेयर बनो, वरना रिजर्व में बैठा देंगे, बरनाला रैली में राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस नेताओं को दी चेतावनी

Feb 28, 2026 10:51 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
राहुल गांधी ने कहा कि सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम चार महीने तक नहीं किया, उसे उन्होंने 15 मिनट में क्यों कर दिया? देश में तूफान आने वाला है क्योंकि अमेरिका का अखरोट, बादाम, सेब, दाल, कपास, सोयाबिन भारत आएगा।

टीम प्लेयर बनो, वरना रिजर्व में बैठा देंगे, बरनाला रैली में राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस नेताओं को दी चेतावनी

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने भी बरनाला में राहुल गांधी की रैली के साथ चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। बरनाला में मनरेगा मजदूर किसान बचाओ महा रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी को लेकर नेताओं को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने मंच से कहा कि मैं पंजाब कांग्रेस पार्टी नेताओं की पूरी टीम, जो यहां पर बैठी है, सबको मैसेज देना चाहता हूं कि काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। मैं मैसेज देना चाहता हूं कि टीम प्लेयर बनो, वरना रिजर्व में बैठा देंगे। कोई अगर टीम के साथ काम नहीं करेगा और टीम प्लेयर नहीं बनेगा तो उसे मैं और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सीधा कर देंगे। ये मैसेज सभी के लिए है।

अमेरिका-इंडिया ट्रेड डील किसानों के लिए तबाही

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का दरवाजा अमेरिका के लिए खोल दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिका का सामान भारत आएगा और हमारे किसान तबाह हो जाएंगे। पीएम मोदी यह काम नहीं करना चाहते थे, चार महीने तक डील रुकी हुई थी, क्योंकि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता। मगर सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम चार महीने तक नहीं किया, उसे उन्होंने 15 मिनट में क्यों कर दिया? देश में तूफान आने वाला है क्योंकि अमेरिका का अखरोट, बादाम, सेब, दाल, कपास, सोयाबिन भारत आएगा।

मोदी ने देश का डाटा अमेरिका के हवाले कर दिया

राहुल ने कहा कि अमेरिका को चीन से लड़ना है तो उसे हिन्दुस्तान के डाटा की जरुरत है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाटा है और फिर भारत के पास है। दुनिया एआई की बात करती है लेकिन बिना डाटा के एआई का कोई मतलब नहीं है और डाटा भारत के पास है। पिछली सदी तेल की थी, सउदी अरब, अमेरिका, रूस, ईरान के पास तेल था लेकिन 21वीं सदी डाटा की है लेकिन अमेरिका-भारत की ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी ने पूरा डाटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। अब हिन्दुस्तान का डाटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है।

बेलगाम पंजाब कांग्रेस नेतृत्व पर हाईकमान अपना प्रभाव खो चुका: जाखड़

वहीं, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी के बरनाला रैली में दिए बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पंजाब आकर अपने ही नेताओं को सार्वजनिक रूप से नसीहत देनी पड़ी, उससे यह साबित होता है कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व बेलगाम हो चुका है और हाईकमान अपना प्रभाव खो चुका है। एक्स पर जाखड़ ने लिखा कि आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, टीम प्लेयर बनिए, नहीं तो खड़गे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। राहुल गांधी द्वारा कहा गया यह वाक्य आज बरनाला में हुई कांग्रेस रैली के उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट करता है। वहां न तो पंजाब के लिए कोई एजैंडा था और न ही किसानों या मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा हुई। इसके बजाय, यह पहले से ही अप्रभावी हो चुके कांग्रेस हाईकमान की ओर से राहुल गांधी की एक बेबसी भरी कोशिश थी, जिसके जरिए उपरोक्त चेतावनी देकर पंजाब के बिखरे हुए पार्टी नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर एकजुट करने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा करते हुए राहुल गांधी ने न केवल प्रदेश नेतृत्व को सार्वजनिक हंसी का पात्र बनाया, बल्कि अपनी ही कमजोर नेतृत्व क्षमता को भी उजागर कर दिया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

Rahul Gandhi

