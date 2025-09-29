Bathinda Court Summons Issued Kangana Ranaut case of commenting elderly woman Farmer Protest कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से झटका, मानहानि केस में VC से पेश होने की याचिका खारिज; 27 अक्टूबर को पेशी जरूरी, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Bathinda Court Summons Issued Kangana Ranaut case of commenting elderly woman Farmer Protest

कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से झटका, मानहानि केस में VC से पेश होने की याचिका खारिज; 27 अक्टूबर को पेशी जरूरी

महिंदर कौर के वकील रघवीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि पहले भी कंगना को कई समन भेजे गए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें प्राप्त नहीं किया। इसके बाद बठिंडा कोर्ट ने एसएसपी के माध्यम से दोबारा समन जारी किए। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंगना को शीघ्र पेश होने का सख्त निर्देश दिया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Mon, 29 Sep 2025 08:50 PM
share Share
Follow Us on
कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से झटका, मानहानि केस में VC से पेश होने की याचिका खारिज; 27 अक्टूबर को पेशी जरूरी

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग किसान महिंदर कौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बठिंडा अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि के इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी की याचिका को खारिज कर दिया। अब कंगना को 27 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट के आदेश एसएसपी के जरिए कंगना तक पहुंचाए जाएंगे। कुछ दिन पहले ही अदालत ने उन्हें समन जारी किया था।

महिंदर कौर के वकील रघवीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि पहले भी कंगना को कई समन भेजे गए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें प्राप्त नहीं किया। इसके बाद बठिंडा कोर्ट ने एसएसपी के माध्यम से दोबारा समन जारी किए। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंगना को शीघ्र पेश होने का सख्त निर्देश दिया है।

न हाईकोर्ट से राहत, न सुप्रीम कोर्ट से कोई छूट

2021 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडियां गांव की 87 वर्षीय बुजुर्ग किसान महिंदर कौर को 'शाहीन बाग की दादी' बताते हुए आंदोलन में शामिल होने के लिए पैसे लेने का अपमानजनक आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर महिंदर कौर को 100 रुपये लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला करार दिया। इससे आहत महिंदर कौर ने बठिंडा कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। 22 फरवरी 2022 को अदालत ने कंगना को समन जारी किया था।

कंगना ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शिकायत रद्द करने की याचिका दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंगना ने ट्वीट को केवल रीट्वीट नहीं किया, बल्कि अपनी ओर से टिप्पणियां जोड़कर 'मसाला' मिलाया। इस तरह इस केस में कंगना को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार

12 सितंबर (शुक्रवार) को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हम आपके ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ट्रायल प्रभावित होगा। यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं था। इसमें आपकी अपनी टिप्पणी भी थी। आपने खुद मसाला डाला। कंगना के वकील ने सफाई दी कि उनकी मुवक्किल ने अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि यह स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है।

जब वकील ने कहा कि कंगना पंजाब में सुरक्षित महसूस नहीं करतीं और वहां यात्रा नहीं कर सकतीं, तो कोर्ट ने सुझाव दिया कि वे व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन करें। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर वकील ज्यादा बहस करेंगे, तो अदालत कार्रवाई करेगी। इस फैसले से कंगना को अब अदालत में हाजिर होने का कोई बहाना नहीं बचा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab News Kangana Ranaut

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।