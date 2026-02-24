पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक्सटॉर्शन मॉड्यूल का भंडाफोड़; दो गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक, उसने जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं में कथित तौर पर संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पंजाब पुलिस ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) द्वारा समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक, उसने जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं में कथित तौर पर संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक पिस्तौल, मैगजीन और आठ कारतूस जब्त किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान शहीद भगत सिंह (एसबीएस) नगर जिले के कुलम गांव निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सनी और रावल के रूप में हुई है। डीजीपी ने आगे बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में रह रहे अपने आका गोपी नवाशेहरिया, जस्सी कुलम और सुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जो बीकेआई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने कथित तौर पर गढ़शंकर इलाके में एक ट्रेवल एजेंट के आवास पर पैसे की उगाही के लिए दो बार गोलियां चलाई थीं।
उन्होंने कहा कि काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर की टीमों को इन आरोपियों की गतिविधियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। इसी आधार पर जालंधर-अमृतसर हाईवे पर स्थित सूरानस्सी में लिधड़ां अंडरब्रिज के पास नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को हथियारों समेत दबोच लिया गया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस मामले में अमृतसर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25(1-बी)(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल के नेटवर्क और अन्य सदस्यों की पहचान के लिए गहन जांच जारी है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां और बरामदगी होने पूरी संभावना है।
सोमवार को हुआ था तस्करी गिरोह का भंडाफोड़
इससे पहले पंजाब पुलिस की 'काउंटर इंटेलिजेंस' शाखा ने सोमवार को अमृतसर में एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से छह-छह किलोग्राम हेरोइन तथा क्रिस्टल मेथम्फेटामाइन' (आइस) बरामद की। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रताप सिंह (फिरोजपुर निवासी), अजयपाल सिंह और जोबंदीप सिंह (दोनों अमृतसर निवासी) के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की खेप बरामद करने के अलावा पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल और स्कूटर भी जब्त कर लिए हैं, जिनका इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी प्रताप सिंह और अजयपाल सिंह पाकिस्तान के एक तस्कर के कथित तौर पर सीधे संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि आरोपी ड्रोन की मदद से अटलगढ़ और रतन गांवों के बाड़ वाले इलाके से सीमा पार से तस्करी की गई खेप इकट्ठा कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
