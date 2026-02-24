पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक्सटॉर्शन मॉड्यूल का भंडाफोड़; दो गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक, उसने जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं में कथित तौर पर संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

पंजाब पुलिस ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) द्वारा समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक, उसने जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं में कथित तौर पर संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक पिस्तौल, मैगजीन और आठ कारतूस जब्त किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान शहीद भगत सिंह (एसबीएस) नगर जिले के कुलम गांव निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ ​​सनी और रावल के रूप में हुई है। डीजीपी ने आगे बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में रह रहे अपने आका गोपी नवाशेहरिया, जस्सी कुलम और सुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जो बीकेआई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने कथित तौर पर गढ़शंकर इलाके में एक ट्रेवल एजेंट के आवास पर पैसे की उगाही के लिए दो बार गोलियां चलाई थीं।

उन्होंने कहा कि काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर की टीमों को इन आरोपियों की गतिविधियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। इसी आधार पर जालंधर-अमृतसर हाईवे पर स्थित सूरानस्सी में लिधड़ां अंडरब्रिज के पास नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को हथियारों समेत दबोच लिया गया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस मामले में अमृतसर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25(1-बी)(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल के नेटवर्क और अन्य सदस्यों की पहचान के लिए गहन जांच जारी है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां और बरामदगी होने पूरी संभावना है।

सोमवार को हुआ था तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ इससे पहले पंजाब पुलिस की 'काउंटर इंटेलिजेंस' शाखा ने सोमवार को अमृतसर में एक मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से छह-छह किलोग्राम हेरोइन तथा क्रिस्टल मेथम्फेटामाइन' (आइस) बरामद की। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रताप सिंह (फिरोजपुर निवासी), अजयपाल सिंह और जोबंदीप सिंह (दोनों अमृतसर निवासी) के रूप में हुई है।