ASI दादी की करतूत: पोती को गेट से बांध धूप में तड़पता छोड़ा, सस्पेंड
मामला फरीदकोट की डोगर बस्ती इलाके का है। यहां एएसआई सरबजीत कौर रहती है जो थाना सदर में तैनात है। मंगलवार को बच्ची शरारत कर रही थी। उसकी दादी ने उसे ऐसा करने से रोका तो वो नहीं मानी। इससे नाराज सरबजीत कौर उसे गेट से बांध दिया और काफी देर धूप में तड़पता छोड़ दिया।
पंजाब पुलिस की एक महिला एएसआई ने अपनी ही 5 साल की पोती के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी। उसने बच्ची के हाथ-पैर बांधकर उसे घर के बाहर गेट से बांध दिया और घंटों तक धूप में तड़पाया। बच्ची उसकी बात नहीं मान रही थी। इससे नाराज होकर उसने उसे यह सजा दी। पड़ोसियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। फरीदकोट की एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन ने आरोपी महिला एएसआई सरबजीत कौर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी रोष है और उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं।
शरारत से तंग आकर दी ऐसी सजा
यह मामला फरीदकोट की डोगर बस्ती इलाके का है। यहां एएसआई सरबजीत कौर रहती है जो थाना सदर में तैनात है। मंगलवार को बच्ची शरारत कर रही थी। उसकी दादी ने उसे ऐसा करने से रोका तो वो नहीं मानी। इससे नाराज सरबजीत कौर उसे गेट से बांध दिया और काफी देर धूप में तड़पता छोड़ दिया। पड़ोसियों ने जब बच्ची को इस हाल में धूप में तड़पते देखा तो उनका कलेजा कांप गया। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद लोगों ने बच्ची को छुड़ाने की कोशिश की तो महिला बाहर आई और बच्ची को उठाकर अंदर ले गई। लोगों ने घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की।
रोते हुए बोली बच्ची, मम्मी के पास जाना
वीडियो में बच्ची धूप में तड़पती दिख रही है। उसके हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और वो जमीन पर गेट से बांधी गई है।बच्ची जोर-जोर से रो रही है। जैसे ही उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचते हैं तो वो उसके हाथ-पैर पर बंधी रस्सी खोलते हैं। वो बच्ची से पूछते हैं कि आखिर उसके साथ किसने ऐसे किया। इस पर बच्ची रोते हुए कहती है कि मुझे दादी ने मारा और बांधा है। मुझे बस मम्मी के पास जाना है।
पुर्तगाल में सेटल हैं मां-बाप, दादी के साथ रहती थी बच्ची
डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्ची के माता-पिता पुर्तगाल में सेटल हैं। एएसआई सरबजीत कौर ही उसकी देखभाल कर रही थी। मामले की जांच की जा रही है और एएसआई सरबजीत कौर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ इस तरह की घटना बिल्कुल अस्वीकार्य है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला बाल कल्याण समिति को भेज दिया है। बाल कल्याण समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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