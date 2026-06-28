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अमृतसर में बनेगा मां सीता और लव कुश का भव्य मंदिर, अयोध्या से लौटकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हाल ही में अयोध्या से लौटे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अमृतसर में मां सीता और लव कुश का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया है। 

अमृतसर में बनेगा मां सीता और लव कुश का भव्य मंदिर, अयोध्या से लौटकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमृतसर में मां सीता और लव-कुश का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमृतसर की पावन नगरी में भगवान वाल्मीकि मंदिर के पास लव-कुश और माता जानकी के भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब हाल ही में वह अयोध्या में राम लला मंदिर के दर्शन कर लौटे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा, अमृतसर में लव, कुश और माता जानकी के नाम से एक मंदिर बनाने का फ़ैसला किया गया है। मैं अमृतसर को दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक मानता हूं। यहाँ हर धर्म के लोग और संस्थाएं मौजूद हैं। दरबार साहिब यहीं स्थित है; सभी धर्मों और दुनिया भर से लोग यहां श्रद्धा और प्रार्थना के लिए आते हैं, अपने दुखों से राहत पाते हैं और शांति मिलती हैं। दुर्गियाना मंदिर भी यहीं है। जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर भी यही है।

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उन्होंने आगे कहा, माता सीता यहीं पर वाल्मीकि आश्रम में रुकी थीं। लव कुश ने यहां जन्म लिया था। लवकुश की यहां पढ़ाई हुई थी। सभी धर्मों के लिए ये बहुत पवित्र धरती है। खास कर हिंदू धर्म, वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए ये बेहद आस्था का स्थान है। अरविंद केजरीवाल ने कहा,जहां भगवान वाल्मीकि का तीर्थ स्थान है, उसी के पास मां सीता और लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा।

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'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का विस्तार

केजरीवाल ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का विस्तार करने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि मौजूदा दो मार्गों के अलावा अब सालासर-खाटू श्याम, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन के तीन नए तीर्थ मार्ग शुरू किए जाएंगे। आप संयोजक ने कहा कि ये सेवाएं एक अगस्त के आसपास शुरू होंगी और करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं को इन यात्राओं का लाभ मिलेगा।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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