पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के पास 3 संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड बरामद; मचा हड़कंप

संदेह होने पर एएसआई सरताज सिंह ने दिखाए गए पुलिस आईडी कार्ड की बारीकी से जांच की, तो वह फर्जी पाया गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों युवकों ने सच उगल दिया।

पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब के बेहद संवेदनशील जिले पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के पास 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी से सनसनी फैल गई। तीनों के पास से पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। तीनों आरोपी होशियारपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी फर्जी पुलिस आईडी कार्ड का इस्तेमाल टोल प्लाजा पर टोल से बचने के लिए कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड और कार जब्त कर ली है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी कर्मचारी बनकर धोखा देने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

डीएसपी (डी) विपिन कुमार ने बताया कि नौशहरा नलबंदा के नाके पर रात करीब 11 बजे, गांव पंजुपुर की ओर से एक आई-20 कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने जब कार को रुकवाया तो उसमें तीन युवक सवार थे। कार चला रहे युवक ने खुद को कांस्टेबल सुनीर शर्मा बताया। उसने अपनी पहचान साबित करने के लिए पुलिस आईडी कार्ड भी दिखाया। जब उसके साथ बैठे अन्य दो युवकों से पहचान पत्र मांगा गया तो वे कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

संदेह होने पर एएसआई सरताज सिंह ने दिखाए गए पुलिस आईडी कार्ड की बारीकी से जांच की, तो वह फर्जी पाया गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों युवकों ने सच उगल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें से कोई भी पुलिस में नहीं है। हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा और पुलिस नाकों से बिना किसी रोक-टोक और बिना शुल्क दिए आसानी से निकलने के लिए वह इस फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे।

डबल ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर पंजाब

हाल ही में जालंधर BSF के हेड क्वार्टर के बाहर एक्टिवा में ब्लास्ट होने और इसी रात अमृतसर में खासा आर्मी कैंप के बाहर धमाके के बाद से पंजाब हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील व सीमावर्ती जिला पठानकोट में पुलिस ने सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं। पठानकोट पुलिस की ओर से अलग-अलग जगह पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। वहीं, पंजाब के पहले जिला पठानकोट के साथ लगते जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के इंटर स्टेट नाकों पर पुलिस ने सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए फोर्स बढ़ा दी है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की पैनी नजर है। हर आने-जाने वाले वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और बिना पहचान पत्र के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।