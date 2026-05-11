पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के पास 3 संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड बरामद; मचा हड़कंप
संदेह होने पर एएसआई सरताज सिंह ने दिखाए गए पुलिस आईडी कार्ड की बारीकी से जांच की, तो वह फर्जी पाया गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों युवकों ने सच उगल दिया।
पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब के बेहद संवेदनशील जिले पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के पास 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी से सनसनी फैल गई। तीनों के पास से पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। तीनों आरोपी होशियारपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी फर्जी पुलिस आईडी कार्ड का इस्तेमाल टोल प्लाजा पर टोल से बचने के लिए कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड और कार जब्त कर ली है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी कर्मचारी बनकर धोखा देने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
डीएसपी (डी) विपिन कुमार ने बताया कि नौशहरा नलबंदा के नाके पर रात करीब 11 बजे, गांव पंजुपुर की ओर से एक आई-20 कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने जब कार को रुकवाया तो उसमें तीन युवक सवार थे। कार चला रहे युवक ने खुद को कांस्टेबल सुनीर शर्मा बताया। उसने अपनी पहचान साबित करने के लिए पुलिस आईडी कार्ड भी दिखाया। जब उसके साथ बैठे अन्य दो युवकों से पहचान पत्र मांगा गया तो वे कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।
संदेह होने पर एएसआई सरताज सिंह ने दिखाए गए पुलिस आईडी कार्ड की बारीकी से जांच की, तो वह फर्जी पाया गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों युवकों ने सच उगल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें से कोई भी पुलिस में नहीं है। हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा और पुलिस नाकों से बिना किसी रोक-टोक और बिना शुल्क दिए आसानी से निकलने के लिए वह इस फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे।
डबल ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर पंजाब
हाल ही में जालंधर BSF के हेड क्वार्टर के बाहर एक्टिवा में ब्लास्ट होने और इसी रात अमृतसर में खासा आर्मी कैंप के बाहर धमाके के बाद से पंजाब हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील व सीमावर्ती जिला पठानकोट में पुलिस ने सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं। पठानकोट पुलिस की ओर से अलग-अलग जगह पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। वहीं, पंजाब के पहले जिला पठानकोट के साथ लगते जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के इंटर स्टेट नाकों पर पुलिस ने सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए फोर्स बढ़ा दी है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की पैनी नजर है। हर आने-जाने वाले वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और बिना पहचान पत्र के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
पठानकोट एयरबेस का इलाका काफी सेंसिटिव है। जनवरी 2016 में यहां आतंकी हमला भी हुआ था। आतंकी दिसंबर 2015 में पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसे थे। 2 जनवरी, 2016 की सुबह साढ़े तीन बजे आतंकी असलहा और हथियारों से लैस होकर एयरबेस स्टेशन में दाखिल हुए थे। इस हमले में एयरबेस के अंदर सात सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जबकि करीब 37 अन्य लोग घायल हो गए थे। हमला करने आए सभी आतंकी मारे गए थे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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