हाइवे पर हथियारबंद बदमाशों ने छीन ली गाड़ी, पंजाब से जम्मू तक आतंकी साजिश का अलर्ट
पठानकोट-जम्मू हाइवे पर कुछ संदिग्धों ने ने बंदूक की नोक पर एक शख्स की महिंद्रा एक्सयूवी-500 छीन ली। इसके बाद पंजाब से जम्मू-कश्मीर तक अलर्ट जारी क दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर रविवार रात दो अज्ञात हथियारबंद संदिग्धों ने बंदूक की नोक पर एक व्यक्ति से उसकी महिंद्रा एक्सयूवी-500 गाड़ी छीन ली। पाकिस्तान की सरहद से सटे और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील पठानकोट में हुई
इस वारदात के बाद पंजाब और जम्मू-कश्मीर की पुलिस व खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर कठुआ, सांबा और जम्मू तक सभी प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर सघन चेकिंग कर रही है। सभी नाकों पर तैनात कर्मचारियों को संदिग्ध वाहनों, विशेषकर सफेद रंग की एक्सयूवी की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं।
परिचित के परिवार को घुमाने लाया था ड्राइवर
बदमाशों ने सुजानपुर के नजदीक डाउनटाउन इलाके में सफेद एक्सयूवी 500 कार सवार व्यक्ति को हथियार दिखाकर रोका। इसके बाद गन पॉइंट पर गाड़ी छीन ली और मौके से फरार हो गए। लूटी गई गाड़ी का नंबर पीबी 35 एए-9902 है। यह गाड़ी बमियाल निवासी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। थाना सुजानपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रवीण सिंह निवासी महावीर मोहल्ला, बमियाल के बयान पर केस दर्ज किया गया है।
प्रवीण सिंह सनी वर्मा निवासी बमियाल के परिवार को घुमाने के लिए डाउनटाउन लाया था, जो उनका परिचित है। परिवार डाउन टाउन के अंदर चला गया था और उसने सड़क के किनारे गाड़ी पार्क की थी जहां ये वारदात हुई। वहीं, पठानकोट के एसएसपी मनप्रीत सिंह ने बताया कि डाउनटाउन इलाके से बंदूक की नोक पर सफेद रंग की कार छीनी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार छीनी गई कार कठुआ की ओर नहीं गई, बल्कि उसे गुरदासपुर की ओर जाते हुए देखा गया है। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ भी तालमेल किया जा रहा है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस अलर्ट पर है। पठानकोट से जम्मू तक नेशनल हाईवे और इंटर-स्टेट बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।
इसी तरह गाड़ी छीनने के बाद हमला कर चुके हैं आतंकी
पंजाब में गाड़ियां छीन कर दो बार दिया गया टेरर अटैक को अंजाम सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू से भी जांच कर रही हैं कि कहीं आरोपियों का किसी आतंकी साजिश से संबंध तो नहीं है। पठानकोट जिला सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यहां कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान हैं। पंजाब में पहले भी इसी तरह से गाड़ी लूट कर दो आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया था।
27 जुलाई 2015 को आतंकियों ने मारुति कार छीनकर दीनानगर पुलिस थाने पर हमला किया था। इस हमले में पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद जनवरी 2016 में आतंकियों ने टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर इनोवा छीनी थी और पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी भी छीन ली थी। इसके बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसमें 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी।
(रिपोर्टः मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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