पंजाब में एक और सरपंच को सरेआम गोलियों से भूना, मोगा में सनसनीखेज वारदात
हरपिंदर सिंह हैप्पी को काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। अपनी सुरक्षा के लिए वह बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आज हैप्पी दूसरी गाड़ी में आए तो हमलावरों ने मौका देख उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
पंजाब के मोगा जिले में एक और सरपंच की सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां मार कर हत्या कर दी गई। मोगा के बाघापुराना में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गांव पत्तो हीरा सिंह के सरपंच हरपिंदर सिंह हैप्पी की हत्या कर दी। हमलावर फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए थे। उन्होंने सरपंच पर 10 से 12 राउंड फायिरंग की गई, जिसमें से 8 गोलियां सरपंच को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मोगा के एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा लग रहा है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
थार से उतरते ही बरसाईं गोलियां
घटना सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच की है। हरपिंदर सिंह हैप्पी बाघापुराना-कोटकपूरा रोड पर स्थित अपनी जिम पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी थार रोकी और नीचे उतरे, पहले से फॉर्च्यूनर गाड़ी में घात लगाकर बैठे 4-5 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 10-15 राउंड गोलियां चलाई गई थी। हैप्पी को 8 गोलियां लगी। उन्हें गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बीच बाजार हुई इस घटना से दहशत फैल गई।
बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय थार से आए थे सरपंच
पंजाब में सरपंच निशाने पर
इससे पहले जनवरी में अमृतसर के एक रिसॉर्ट में शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर जालंधर में आप नेता को भी इसी तरह सरेआम मौत के घाट उतारा गया था। वहीं, तरनतारन में 18 फरवरी को गांव शेरों के एक मैरिज पैलेस में आप सरपंच हरबिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज मोगा जिले के गांव पत्तो हीरा सिंह के मौजूदा सरपंच हरपिंदर सिंह हैप्पी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि हैप्पी की राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे। सरपंचों की लगातार हत्याएं पंजाब में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले हो रही हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
