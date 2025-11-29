रिजवान के जासूसी नेटवर्क का एक और मेंबर गिरफ्तार, हवाला से पैसे पहुंचाता था मिठाई कारोबारी

संक्षेप: वकील रिजवान ने 30-35 लाख रुपये अजय अरोड़ा को दिए थे। उस रकम को अजय ने विदेश में रहने वाले एक कारोबारी को भेजे थे। पुलिस ने बताया कि जालंधर के मलसियां का रहने वाला अजय अरोड़ा का संपर्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से था।

हरियाणा पुलिस ने आतंकियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले गिरफ्तार नूंह के एडवोकेट रिजवान के नेटवर्क का एक और मेंबर गिरफ्तार किया है। नूंह पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ जॉइंट ओप्रेशन में जालंधर के शाहकोट के मलेसियां पट्टी के रहने वाले अजय अरोड़ा को पकड़ा है। वह मिठाई कारोबारी है और हवाला के जरिए रिजवान को पैसे पहुंचाने का काम करता था। अजय अरोड़ा को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है।

पाकिस्तान में बैठे लोगों से आए पैसों का रखता था हिसाब किताब वकील रिजवान ने 30-35 लाख रुपये अजय अरोड़ा को दिए थे। उस रकम को अजय ने विदेश में रहने वाले एक कारोबारी को भेजे थे। पुलिस ने बताया कि जालंधर के मलसियां का रहने वाला अजय अरोड़ा का संपर्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से था। वह वहां से पैसा लेकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास छिपाता था। अभी तक की जांच में पता चला है कि वह पाकिस्तान के लोगों के कहने पर पैसे भेजता और उसका हिसाब रखता था। अब इस मामले की जांच केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। अजय अरोड़ा के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।

पंजाब में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने का जिम्मा था रिजवान पर आईएसआई के लिए जासूसी, आतंकी फंडिंग के गंभीर आरोप में गिरफ्तार तावडू के गांव खरखड़ी निवासी वकील रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक खाते में करोड़ों रुपये की हवाला राशि पाकिस्तानी हैंडलरों से आई थी, जिसका इस्तेमाल पंजाब में देशविरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में होना था। रिजवान बार-बार पंजाब के विभिन्न शहरों का दौरा करता था। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। बुधवार को देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। रिमांड पर पूछताछ में ही उसने अपने साथी अजय अरोड़ा का नाम उगला था। दोनों से पूछताछ जारी है और मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।