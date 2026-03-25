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पंजाब में AAP का एक और MLA गिरफ्तार, हरमीत सिंह पर रेप के आरोप; 24 घंटे में दूसरी गिरफ्तारी

Mar 25, 2026 09:08 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस सूत्रों के अनुसार, पठानमाजरा की तलाश में एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। पुलिस की एक विशेष टीम पिछले कई महीनों से उनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी।

पंजाब में AAP का एक और MLA गिरफ्तार, हरमीत सिंह पर रेप के आरोप; 24 घंटे में दूसरी गिरफ्तारी

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले छह महीने से फरार चल रहे बलात्कार के आरोपी विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार होने वाले वे दूसरे मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले सोमवार को पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे 2 सितंबर 2025 से ही भूमिगत थे। बार-बार समन के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने उन्हें घोषित अपराधी करार दिया था।

लुकआउट नोटिस से मिली सफलता

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पठानमाजरा की तलाश में एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। पुलिस की एक विशेष टीम पिछले कई महीनों से उनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी। अंततः निरंतर प्रयासों और तकनीकी निगरानी की मदद से अधिकारियों ने उन्हें दबोच लिया।

विधायक पर आरोप है कि उन्होंने गंभीर अपराधों को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा लिया था। उनके खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी (अब भारतीय न्याय संहिता) की कई संगीन धाराएं शामिल हैं। पुलिस अब उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके।

पंजाब सरकार के लिए बढ़ी मुश्किलें

दो दिनों में दो विधायकों की गिरफ्तारी ने राज्य सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुटा है और कानून-व्यवस्था के साथ-साथ सत्ताधारी दल के नेताओं के आचरण पर सवाल उठा रहा है। जहां लालजीत भुल्लर का मामला एक अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ा है, वहीं पठानमाजरा पर लगे बलात्कार के आरोपों ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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